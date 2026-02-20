Las millonarias multas que impuso SEC a empresas eléctricas por responsabilidad en mega apagón del 25F

Por su parte, cada uno de los consejeros del Coordinador Eléctrico fueron multados con cerca de $21 millones.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) dio a conocer parte de las conclusiones de su investigación por el mega apagón que se registró el 25 de febrero de 2025 y que afectó al 98% del país, junto con imponer millonarias multas a las empresas InterChile, Transelec y Alfa Transmisora por su responsabilidad en el hecho, que también afectó a los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).

Según precisó el organismo, el apagón se originó por una falla en las instalaciones de InterChile, por lo que se aplicó una multa de 180 mil UTM, equivalentes a $12.500 millones “por su responsabilidad en el origen del mega apagón y por intervenir sus instalaciones sin la correspondiente coordinación con el CEN.

La siguiente parte de la investigación se refirió a la disponibilidad de instalaciones críticas (SCADA), post falla, para la correcta y expedita aplicación de los planes de recuperación del servicio, donde la SEC multó a Transelec con 80 mil UTM ($5.500 millones) a Alfa Transmisora con 50 mil UTM ($3.500 millones) por la “inadecuada mantención de las instalaciones de respaldo del sistema SCADA”.

Por su parte, los consejeros del Coordinador Eléctrico fueron multados por “incumplir con su deber de vigilancia de las acciones del CEN, con 300 UTM, esto es casi $21 millones, para cada consejero, lo que debe ser pagado del patrimonio personal de cada ejecutivo”.

Quedan pendientes aún los procesos asociados a SCADA, Desmembramiento y Planes de Recuperación de Servicio.

Ante estas sanciones, la superintendenta de la SEC, Marta Cabeza Vargas, sostuvo que “estas multas son una clara señal a la Industria Eléctrica, en términos de que se debe respetar la normativa vigente, sobre todo en cuanto a la correcta mantención y operación del sistema eléctrico. Esperamos que las multas sirvan para modificar y mejorar los procesos de cada una de las empresas sancionadas y también del Coordinador, para poder contar con un sistema más robusto y así evitar nuevos apagones como el ocurrido en febrero del año pasado”.

La titular de la SEC añadió que la investigación se desarrolló en un tiempo acotado, dadas las características del evento, el cual fue inédito en cuanto a la extensión del apagón y a su duración.