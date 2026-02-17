Aumento en las cuentas de la luz: conoce la fecha del alza y cuánto deberás pagar

El monto total es de $734 mil millones, equivalente al 11% de la deuda generada por el congelamiento de tarifas de 2019.

En el contexto del descongelamiento de las tarifas eléctricas y ante los próximos aumentos en las cuentas de la luz, el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, presentó una propuesta destinada a reducir el impacto del alza en los hogares más vulnerables.

La iniciativa contempla un subsidio eléctrico para el 40% de la población más vulnerable registrada en el Registro Social de Hogares, aplicando “el mismo procedimiento que fue aprobado por unanimidad en el Senado y con amplia mayoría en la Cámara de Diputados” para la devolución de cobros excesivos que actualmente está en curso.

Según García, el objetivo principal es “evitar que el 40% más pobre de la población tenga que asumir este incremento tarifario”.

En ese contexto, el biministro explicó que el aumento se aplicaría mediante un cargo uniforme para todos los clientes, lo que se traduciría en un incremento mensual de 1.450 pesos durante 48 meses en la boleta de luz.

Finalmente, indicó que el proyecto será entregado al próximo Gobierno para que lo transforme en un proyecto de ley durante marzo, cuando el Parlamento retome sus actividades.

Junto a ello, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) emitió una resolución que obliga a las empresas eléctricas a cobrar la deuda acumulada del cálculo del Valor Agregado de Distribución (VAD) entre 2020 y 2024.

Cuándo comienzan los cobros en las cuentas de la Luz

De acuerdo a la información del Gobierno, el pago se iniciará en abril de 2026 y será en 48 cuotas.

“La ley vigente define cuál es la forma en que se tiene que reliquidar esto, se tiene que pagar esta deuda. Y, de hecho, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) emitió una resolución y dice, mire, esta deuda se va a pagar a partir de abril de 2026 y será en 48 cuotas”, indicó Juan Meriches, director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG a La Tercera.

En cuanto a las diferencias entre los clientes, el ejecutivo indicó que será de según el consumo de la persona o familia, de esta forma, la deuda variará según el gasto histórico.

“Según la ley vigente, hoy día cada cliente es responsable de su propia deuda. Por lo tanto, habría que hacer un cálculo cliente a cliente, que efectivamente eso es lo que están realizando las empresas distribuidoras y que se ha informado a la SEC. Pero claro, la deuda tuya no es la misma que la mía, ni la misma que las personas en sus casas. Cada uno tiene deudas distintas en función de los consumos que tuvo en el pasado”, agregó Meriches.

La diferencia de montos genera un “abanico” amplio de valores; en algunos casos, la empresa incluso debe devolver dinero a ciertos usuarios.

Asimismo, Meriches destacó que, debido al historial de consumo y diferencias de deuda, el efecto sobre las boletas puede ser significativo.

“Por lo mismo sabemos que para el bolsillo de la familia no es un tema menor lo que ha pasado con las tarifas eléctricas en el último par de años. Y desde luego que buscar las mejores fórmulas que permitan atenuar y hacerlo gradual, y por eso valoramos que la Superintendencia haya definido un largo plazo para el pago de esta deuda, es relevante”, señaló.