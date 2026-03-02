Imacec de enero: el factor clave que llevó a que la actividad económica partiera el 2026 con cifra negativa de 0,1%

Por el contrario, la serie desestacionalizada aumentó 0,2% respecto del mes precedente y 0,5% en doce meses, detalló el Banco Central.

El Banco Central informó este lunes que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de enero de 2026 registró una caída del 0,1% en comparación con igual mes del año pasado.

De acuerdo con lo precisado por el instituto emisor, “la serie desestacionalizada aumentó 0,2% respecto del mes precedente y 0,5% en doce meses“. A la vez, detalló que enero de este año registró un día hábil menos que igual mes de 2025.

El Banco Central explicó el resultado del Imacec de enero de 2026 “por la caída de la producción de bienes, lo que fue compensado en parte por el desempeño de los servicios”.

“Estos últimos, en tanto, impulsaron el resultado del Imacec en términos desestacionalizados“, añadió el organismo.

Puntualizó tamnbién que “el Imacec no minero no presentó variación anual, mientras que, en términos desestacionalizados, creció 0,1% respecto del mes anterior y 0,7% en doce meses”.

Caída de la producción de bienes

Según indicó el instituto emisor, la producción de bienes cayó 1,5% en términos anuales, resultado que fue incidido por todos sus componentes.

En particular, en la industria se registró “una menor elaboración de productos químicos y de alimentos, mientras que en el resto de bienes la caída fue explicada por la actividad agropecuario-silvícola”.

Por su parte, respecto de la minería, mostró una disminución en concordancia con una menor extracción de cobre, explicó el Central.

Mientras que en términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó una disminución de 0,7% respecto del mes precedente, explicada principalmente por el resto de bienes.

Comercio y servicios

En tanto, la actividad comercial presentó un aumento de 0,4% en términos anuales, que el organismo explicó por el “comercio minorista y automotor, lo que fue compensado en parte por menores ventas mayoristas“.

Respecto del comercio minorista, se registraron mayores ventas en almacenes de comestibles, en establecimientos especializados de vestuario y a través de plataformas de venta online, mientras que el comercio automotor creció en línea con las ventas de vehículos.

La caída en las ventas del comercio mayorista se vinculó a los alimentos, en particular, de las exportadoras de frutas.

Los servicios aumentaron 1,4% en términos anuales, resultado que se explicó principalmente “por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud”.