Landerretche y gobierno de Kast: “Lo que se necesita es gente que sepa hacer política y ahí veo un déficit”

En un seminario con representantes del mundo de las inversiones se coincidió en que los desafíos del gobierno entrante requieren de mucha precisión, específicamente en cuanto al ajuste del gasto público, considerando las promesas de recorte que Kast hizo en su campaña.

Esta mañana, a lleno total, el Hotel W recibió a representantes del mundo de las inversiones en el tradicional seminario de la gestora Vinci Compass. El análisis más coyuntural estuvo a cargo de Klaus Schmidt-Hebbel y Óscar Landerretche, quienes desmenuzaron el momento político, con foco en la llegada de José Antonio Kast a La Moneda mañana.

Los expertos coincidieron en que los desafíos del gobierno entrante requieren de mucha precisión, específicamente en cuanto al ajuste del gasto público, considerando las promesas de recorte que hizo en su campaña política. “Seis mil millones de dólares de ajustes fiscales en pocos meses, en 12, 18 ó 24, es recesivo, es contractivo”, planteó Hebbel.

El economista agregó que los ajustes estructurales para generar un cambio en la trayectoria del crecimiento económico y pasar del 2% al 4% de aquí a 2030 solo serán viables “si Kast acomete desde mañana, después de almuerzo, reformas estructurales esenciales y otras reformas que no están en su programa”.

Fragmentación del parlamento

Landerretche agregó que en ese contexto será clave que el nuevo gobierno aterrice las expectativas y no se confíe en el voto que lo llevó a La Moneda. “El problema es que cuando uno mira la configuración del parlamento, es compleja para la próxima administración. Hay un mal parlamento”, manifestó.

El economista, quien no se sumó a ninguna campaña oficialista, agregó: “¿Cuánto va a poder hacer el próximo gobierno sin realmente pasar por el parlamento? En teoría, hay cosas que se pueden hacer, pero muchas cosas se pueden quitar. Entonces, vamos a ver. Yo sería optimista, pero cauto, digamos. Y, sobre todo, exigente”.

Landerretche dijo que deben aterrizarse las expectativas de los ajustes que realizará La Moneda al mando de Kast. “Las reformas hayekianas con las que deliran algunos de los ministros entrantes tienen el problema de que tienen un parlamento fragmentado. En realidad, de lejos es súper fácil cambiar de Estado, echar gente, cortar programas, pero no es realmente tan fácil como se cree”, comentó.

Para cerrar, el académico FEN -y quien sería posible candidato al próximo decanato de la escuela- aseguró que la actitud del nuevo gobierno no debe ser la de un dueño de empresa o “creer que se las saben todas”.

“Lo que necesitas en este caso es gente que sepa hacer política. Y ahí yo sí veo alguno déficit en este momento”, analizó