“No deben ser usadas jamás”: Donald Trump descartó emplear armas nucleares contra Irán

“Los hemos diezmado completamente y con medios muy convencionales, sin necesidad de emplear ese tipo de recursos”, recalcó el mandatario.

CASA BLANCA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó la opción de emplear armas nucleares en la guerra con Irán, tras ser consultado sobre el tema por reporteros en la Casa Blanca.

De acuerdo con lo que manifestó, cualquier idea en torno a utilizar ese tipo de armamento en el país persa es “absurda”.

En esa línea, enfatizó que en la actualidad no existen las condiciones que justifiquen una decisión de esa naturaleza.

Por qué Trump descartó emplear armas nucleares en Irán

Según sostuvo el presidente Donald Trump, sin necesidad de armas nucleares, Estados Unidos ha logrado debilitar significativamente las capacidades del régimen iraní.

“Los hemos diezmado completamente y con medios muy convencionales, sin necesidad de emplear ese tipo de recursos”, recalcó.

“¿Por qué necesitaría hacer eso? ¿Por qué usaría un arma nuclear?“, les preguntó el mandatario a los reporteros presentes en el lugar, y remarcó que “nunca debería permitirse que nadie utilice un arma nuclear“.

Enfatizó a continuación que, desde el inicio de la guerra, su país ha actuado bajo los criterios de presión estratégica y disuasión, sin necesidad de cruzar el umbral nuclear.

“¿Sabe lo que obtienen los estadounidenses a cambio de eso? Un Irán sin armas nucleares que no intente volar una de nuestras ciudades o hacer estallar todo Oriente Medio“, concluyó.