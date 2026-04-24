Presidente Kast y fatal choque de carabineros ebrios: “Todos tienen una tremenda responsabilidad”

Los siete carabineros que iban en el vehículo fueron dados de baja por la institución.

El presidente José Antonio Kast abordó el fatal accidente que protagonizaron siete funcionarios de Carabineros en Santiago, quienes iban en estado de ebriedad y se dieron a la fuga después del hecho.

Esta situación provocó la muerte de una mujer, quien estaba a bordo del vehículo de aplicación móvil que fue impactado por los uniformados.

Bajo este contexto, el mandatario expresó que “tiene que aplicarse todo el rigor de la ley. Nosotros en esto vamos a ser inflexibles con las personas que manejan el estado de ebriedad, sea un civil, sea un funcionario de carabineros, quien sea”.

En esa línea, Kast expresó: “Nadie tiene derecho a poner en riesgo la vida de otra persona. Todos estamos conscientes de que alguien que bebe alcohol o consume drogas no puede manejar. Y mayor responsabilidad tendrá aquel que tiene que cumplir la ley, si es que la infringió, en este caso, un carabinero”.

Tras ello, hizo hincapié en los otros funcionarios que iban en el vehículo, señalando que “hay que buscar quiénes más iban con esa persona en el auto. Todos tienen una tremenda responsabilidad, porque ni siquiera bajaron a ver el estado de salud de la persona que impactaron”.

“Esto de verdad es muy grave, y se lo digo también con conocimiento personal de situaciones como esta, cómo afecta a la familia de la persona que falleció en una situación de tránsito cuando otra persona manejaba en estado de ebriedad”, sentenció.

Carabineros da de baja a siete funcionarios que protagonizaron el trágico choque

En este marco, la institución emitió un comunicado para informar la baja de los siete funcionarios involucrados.

“Carabineros de Chile condena de manera categórica y enérgica los graves hechos ocurridos durante la madrugada en la comuna de Santiago, donde un funcionario fue detenido y expulsado de la institución por conducir en estado de ebriedad tras participar en un accidente de tránsito que provocó lamentablemente el fallecimiento de una mujer”, expresaron.

“A partir de las diligencias realizadas por las unidades especializadas, se estableció la vinculación de otros seis funcionarios en los hechos, por lo cual se dispuso su inmediata baja de las filas de la institución”, sostuvieron.

Estos son los funcionarios:

Ángel Cerna Rojas, cabo (conductor)

C. Gallardo M, cabo primero (acompañante)

B. Luna O., cabo segundo (acompañante)

P. Uribe S., cabo segundo (acompañante)

M. Cádiz V., carabinero (acompañante)

R. Correa C., carabinero (acompañante)

R. Muñoz O., carabinero (acompañante)

Este viernes será la formalización de Ángel Cerna, quien intentó simular que le habían robado el vehículo.