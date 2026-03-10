“El futuro de Chile comienza mañana”: el video que lanzó Kast previo al cambio de mando

José Antonio Kast hizo un recuento de sus últimos meses de trabajo, ad portas de asumir la presidencia del país.

El presidente electo, José Antonio Kast, publicó un video a través de sus redes sociales previo al cambio de mando y el inicio de su administración.

Con la consigna “un nuevo mañana”, el futuro jefe de Estado en una pieza audiovisual de 47 segundos realizó un recuento de los últimos meses de trabajo tras ganar las elecciones el pasado 14 de diciembre, donde obtuvo más de 7 millones de votos en la segunda vuelta.

El teaser muestra las reuniones que ha tenido Kast con las próximas autoridades de Gobierno, donde expone que “llevamos mucho, pero empezamos mañana”.

“Mañana un nuevo mañana”, se señala en el video, haciendo referencia al cambio de mando de este miércoles 11 de marzo. “El futuro de Chile comienza mañana”, añade.

La oportunidad para construir el futuro de Chile comienza mañana. #UnNuevoMañana pic.twitter.com/fg462sH5Cu — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) March 10, 2026

Durante la tarde, Kast tendrá audiencias con autoridades internacionales que asistirán este miércoles a la ceremonia del cambio de mando. Frente a esto, el mandatario electo aseveró que “estoy como dije ayer, muy en paz. Esperamos con un gran grupo de ministros, subsecretarios, delegados regionales, poder realizar todas las gestiones para ir recuperando la institucionalidad, para que cada chileno sienta más paz, orden“.