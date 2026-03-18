Economía creció un poco más de lo esperado en 2025; nuevo gobierno subraya que es el segundo peor desempeño desde 1990

Entre los efectos positivos, la cifra de 2025 elevaría el crecimiento proyectado para 2026 a 2,8%, por sobre el 2,5% estimado inicialmente.

Por encima de las estimaciones originales, el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile creció 2,5% en 2025, 0,2 puntos porcentuales más que lo proyectado inicialmente por el Banco Central. Aunque la cifra podría ser celebrada -y además empuja al alza las proyecciones para 2026-, el Gobierno recalcó que se trata del segundo peor desempeño desde el retorno a la democracia.

“Con estas cifras, la economía chilena sigue siendo incapaz de cumplir con las expectativas, necesidades y sueños de los chilenos. El país necesita volver a crecer con fuerza, dinamismo y confianza para generar más oportunidades, mejores empleos y mayor bienestar”, afirmó el subsecretario de Economía, Juan Pablo Rodríguez, tras conocerse los datos.

La autoridad agregó que esto refuerza la urgencia de ejecutar la agenda de crecimiento económico impulsada por el programa del gobierno de José Antonio Kast, que incluye rebajas de impuestos a las empresas, eliminación del IVA en un segmento de viviendas y medidas para destrabar la inversión, entre otras.

“Esto reafirma la importancia de la meta que nos hemos trazado: cerrar este gobierno con un crecimiento de largo plazo cercano al 4,0%”, indicó Rodríguez.

Más PIB, más crecimiento

De acuerdo con el Banco Central, el crecimiento del PIB fue impulsado por la demanda interna, especialmente por la inversión y el consumo. En el frente externo, tanto las exportaciones como las importaciones de bienes y servicios registraron aumentos.

En este ámbito, el gobierno saliente del expresidente Gabriel Boric superó los US$100.000 millones en exportaciones, marcando un récord histórico para el país. Asimismo, la inflación se ajustó a 3,4%, en línea con la convergencia hacia la meta de 3% del Banco Central.

Entre los efectos positivos, el desempeño de 2025 elevaría el crecimiento proyectado para 2026 a 2,8%, por sobre el 2,5% estimado inicialmente.