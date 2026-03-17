Kast frena la reforma laboral: qué es la negociación ramal y por qué el Gobierno la retiró del Congreso

La decisión se adoptó mediante una facultad presidencial que permite retirar proyectos del Ejecutivo mientras no hayan sido votados en sala en su primer trámite constitucional.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Gobierno del presidente José Antonio Kast retiró del Congreso el proyecto de negociación colectiva multinivel, conocido como negociación ramal, una de las iniciativas laborales más emblemáticas impulsadas durante la administración anterior.

La decisión se adoptó mediante una facultad presidencial que permite retirar proyectos del Ejecutivo mientras no hayan sido votados en sala en su primer trámite constitucional.

¿En qué consiste la negociación ramal?

La negociación colectiva multinivel, también denominada negociación ramal o sectorial, es un sistema mediante el cual trabajadores y empleadores de un mismo sector económico pueden acordar estándares mínimos en materia laboral.

De acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se trata de una práctica extendida en países desarrollados que permite fijar pisos mínimos salariales y condiciones laborales generales. A diferencia de la negociación tradicional, este modelo no establece sueldos específicos, sino que define bases comunes que luego pueden ser complementadas a nivel de empresa.

El proyecto proponía modificar el Código del Trabajo para implementar un sistema estructurado en tres niveles. El primero, de carácter sectorial, buscaba fijar normas generales para toda una actividad económica, con efectos aplicables a todos los actores involucrados.

Un segundo nivel intermedio contemplaba acuerdos marco en contextos específicos, como grandes proyectos o cadenas productivas, permitiendo coordinar condiciones entre empresas principales y contratistas.

Finalmente, el nivel de empresa se mantenía como instancia clave para ajustar condiciones particulares según la realidad de cada organización.

La iniciativa también consideraba la creación de Consejos Sectoriales Laborales y comisiones subsectoriales, integradas por representantes de trabajadores y empleadores, con el objetivo de facilitar el diálogo social. Además, incluía incentivos para la participación empresarial, como beneficios asociados al acceso a políticas estatales y mejoras en créditos tributarios vinculados a inversión en investigación y desarrollo.

Por qué el Gobierno retiró la negociación ramal del Congreso

El presidente Kast defendió la decisión señalando que responde a las prioridades económicas actuales del país. “¿La negociación ramal es urgente hoy día? Nosotros creemos que no”, afirmó.

El Mandatario sostuvo que el foco debe estar en la reactivación económica, la generación de empleo y el impulso a la inversión, en un contexto que calificó como de estancamiento.

“Yo los invitaría a ver qué es lo que la ciudadanía requiere: crecimiento, cuidado del medio ambiente, pero sobre todo empleo”, enfatizó.

El Presidente también hizo un llamado al Congreso a acelerar la tramitación de iniciativas económicas y a la oposición a adoptar una actitud “constructiva”, insistiendo en que el Ejecutivo no eliminará beneficios sociales.

Con la decisión del Gobierno, el debate sobre la negociación ramal queda postergado, en medio de un escenario marcado por las urgencias económicas y las diferencias políticas sobre el rumbo de las reformas laborales en el país.