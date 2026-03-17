Kast eleva el tono por el MEPCO: acusa cálculo político de Boric y alerta alza histórica en combustibles

Kast enfatizó que el país no puede aislarse del contexto global. “Nosotros no podemos aislarnos del mundo, el mundo está en una crisis, y Chile está en una crisis fiscal”.

El Gobierno de José Antonio Kast se encuentra evaluando modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), en un contexto marcado por el alza internacional del petróleo y las restricciones fiscales que enfrenta el país.

La alternativa está siendo analizada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y será abordada en una reunión entre distintas carteras. “Ahora llegando a Santiago, vamos a tener una reunión con las personas que están viendo el tema en los distintos ministerios, para tomar una decisión”, adelantó el Mandatario.

Asimismo Kast advirtió que el actual escenario implica un alto costo fiscal. “Como lo señalaba el ministro de Hacienda, nosotros en una semana podemos perder entre 50 hasta, dependiendo el valor del petróleo, hasta 100, 150, 200 millones de dólares. ¿Vamos a evitar el alza del petróleo con la política del Mepco? Claramente, no”, sostuvo.

En esa línea, enfatizó que el país no puede aislarse del contexto global. “Nosotros no podemos aislarnos del mundo, el mundo está en una crisis, y Chile está en una crisis fiscal”.

Junto a ello, el Presidente planteó que el Gobierno debe priorizar el uso de los recursos públicos frente a distintas necesidades. “Si cualquier chileno tiene que tomar una decisión, y quiere decir, mire, le va a aumentar el precio del combustible, pero le vamos a mantener el precio del transporte público, le vamos a mantener el precio de la calefacción. ¿Qué hace? ¿Vamos a dejar de dar educación? ¿Vamos a dejar de reconstruir?”, cuestionó.

Asimismo, recalcó que se trata de decisiones complejas. “Uno tiene que en la vida tomar decisiones, son duras (…) dar una, entre comillas, buena noticia por una semana, dos semanas, sabiendo usted y yo que eso es una ilusión, o tomar las decisiones a tiempo, para evitar un drama mayor”.

Kast también apuntó a la gestión de años anteriores. “¿Por qué estamos en la situación fiscal que estamos hoy día? Porque se trató de mantener una ilusión, quizás por un tema electoral, por un tema político (…), pero las consecuencias las pagamos todos los chilenos”.