Serpiente cascabel suelta en San Antonio: SAG confirma operativo de búsqueda

se trataría de una especie que no es nativa de Chile, motivo por el cual la red asistencial de la zona se encuentra en estado de alerta.

En la comuna de San Antonio, Región de Valparaíso, autoridades mantienen un operativo de búsqueda tras el reporte de vecinos que aseguran haber visto una serpiente de cascabel en el sector San Juan.

La situación fue confirmada por la directora (s) del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en Valparaíso, Miriam Orellana, quien explicó que, tras recibir la denuncia a través de los canales oficiales, personal del servicio se trasladó al lugar para realizar un recorrido preventivo.

Sin embargo, hasta ahora no se han encontrado indicios de la presencia del animal. Desde el SAG señalaron que el monitoreo continúa y que los equipos regionales permanecen atentos ante cualquier nuevo aviso.

La autoridad también hizo un llamado a la comunidad a actuar con precaución en caso de un nuevo avistamiento, indicando que no se debe intentar manipular al animal bajo ninguna circunstancia y que lo correcto es informar de inmediato a las autoridades correspondientes.

En tanto, el seremi de Salud (s), Carlos Zamora, indicó que se trataría de una especie que no es nativa de Chile, motivo por el cual la red asistencial de la zona se encuentra en estado de alerta. En ese contexto, precisó que el Hospital Claudio Vicuña cuenta con personal capacitado para enfrentar eventuales emergencias relacionadas con este tipo de situaciones.

Finalmente, desde la Seremi de Salud llamaron a la calma, señalando que es poco probable que ocurra un incidente y que existen alternativas de tratamiento en caso de una mordedura, reiterando la importancia de la prevención y la comunicación oportuna con las autoridades.