Déficits fiscales persistentes y deuda cerca del tope en 2030: los detalles del primer informe del CFA en el Gobierno de Kast

En su informe 23, el primero tras el inicio del Gobierno de José Antonio Kast, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advirtió los riesgos que existen para las finanzas públicas en los próximos años, tras analizar las proyecciones de la Dirección de Presupuestos (Dipres) para el período 2026-2030.

Según el documento, en 2026 se concretaría un cuarto incumplimiento consecutivo de la meta de Balance Estructural, con un déficit mayor al previsto. Esto se explicaría por ingresos fiscales más débiles y un gasto que supera lo proyectado, lo que podría aumentar las necesidades de financiamiento.

El CFA también alertó sobre los riesgos en la recaudación, debido a estimaciones consideradas optimistas, y presiones de gasto no totalmente financiadas. A esto se suman factores externos, como el alza del precio del petróleo, que podrían impactar negativamente el escenario fiscal.

Para el mediano plazo, el organismo proyecta déficits persistentes y un aumento de la deuda pública hasta 43,4% del PIB en 2030, acercándose al límite prudente de 45%. Además, advierte una caída en los ahorros fiscales, lo que reduce el margen de respuesta ante eventuales crisis.

Ante este escenario, el Consejo Fiscal Autónomo llamó al Gobierno de José Antonio Kast a implementar medidas para fortalecer la sostenibilidad fiscal, mejorar las proyecciones de ingresos, controlar el gasto y avanzar hacia el equilibrio estructural en los próximos años.