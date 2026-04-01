Quiroz: alza de los combustibles ahorró US$360 millones en tres semanas

“Voy a usar un lenguaje coloquial esta vez. No se puede tapar el sol con un dedo”, dijo el secretario de Estado en cuanto a la situación fiscal.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió a una serie de aspectos sobre la salud fiscal del país. En medio del debate que continúa por la estrechez de la caja fiscal –tras conocerse datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres)-, el secretario de Estado analizó los alcances del alza de los combustibles en las arcas públicas.

“Con la medida que se tomó de reconocer el alza de los precios internacionales en nuestra economía, que no fue fácil, no es lo que hubiésemos querido hacer, pero nos fuimos forzados a hacerlo (…) en las tres semanas que dura el decreto permite evitar un gasto fiscal, un impacto fiscal, que habría alcanzado 361 millones de dólares“, aseguró.

Quiroz añadió que no se pueden entregar subsidios indiscriminados y que “el país de a poco va ir entendiendo nuestra rigurosidad en la materia”.

La caja fiscal

El ministro también se refirió al debate que abrieron las cifras reveladas por la Dipres en relación al saldo que dejó el Gobierno del expresidente Gabriel Boric.

Los reportes indicaron una caja de US$3.617 millones a febrero, duplicando lo disponible en enero de 2026 y lejos de los US$40 millones que se informaron como parte de la cuenta al 31 de diciembre de 2025.

“Voy a usar un lenguaje coloquial esta vez. No se puede tapar el sol con un dedo”, inició y explicó que “cuando la caja es 46 millones de dólares, y lo normal es que hubiese sido entre US$2.000 y US$3.000 millones, lo que hizo fue dejar que la deuda ocurra en los primeros días del mes siguiente”.

Jorge Quiroz profundizó en que el 11 de marzo “había solamente 989 millones de dólares, lo que alcanza unos pocos días de administración. Se suman a esto las presiones de gasto, que son evidentes en el sector salud, por ejemplo. El sector salud mostró artificialmente bajos gastos la última parte del año 2025, solo para que en el primer mes de 2026, el gasto en insumos y servicios del terceros subiera más del 60%”.