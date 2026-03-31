Kast y primera piedra: centros de distribución de Walmart y Mercado Libre suman US$ 950 millones en inversión

En Colina, el presidente volvió a ponerse el casco y asistió al centro de almacenamiento y distribución la empresa de comercio en línea, instancia en la anunciaron su mayor inversión en Chile desde 2019.

Los últimos quince días han sido positivos para la agenda proinversión del Presidente José Antonio Kast. Ayer, el Comité de Ministros anunció luz verde a tres proyectos de energías renovables que suman US$ 1.000 millones, mientras que, la semana antepasada, proyectos mineros ingresaron a tramitación US$ 12 mil millones en inversiones.

Los anuncios también han llegado desde el retail. Tanto Walmart como Mercado Libre comunicaron importantes desembolsos en centros de distribución, que en conjunto alcanzan los US$ 950 millones.

Los controladores estadounidenses de Lider invitaron a Kast y a parte de su gabinete a la ceremonia de primera piedra -el pasado viernes 27 de marzo- de la expansión de su centro de distribución en Lo Aguirre, comuna de Pudahuel. En la instancia, el Mandatario afirmó que la inversión representa una oportunidad para “convertir a Chile en un polo estratégico y referente logístico para todo el continente”.

La inversión permitirá duplicar la superficie de ese centro logístico, pasando de 65.000 a 130.000 m², e incorporará tecnología de última generación, con más de 2.300 robots.

Millonario anuncio

Esta mañana, en Colina, el presidente volvió a ponerse el casco y asistió al centro de almacenamiento y distribución de Mercado Libre, donde la empresa anunció su mayor inversión en Chile desde 2019.

En el marco de la visita, la compañía de comercio en línea informó una inyección de US$ 750 millones para 2026, destinada a fortalecer su operación logística, potenciar su plataforma y profundizar el desarrollo de su ecosistema fintech.

El monto representa un aumento de 27% respecto a 2025. Desde 2019, Mercado Libre ha invertido más de US$ 2.400 millones en el país. “Esta inversión refleja nuestra convicción de largo plazo con Chile y el impacto que podemos generar en su desarrollo”, señaló Alan Meyer, vicepresidente de países andinos de Mercado Libre.

Por su parte, José Antonio Kast valoró el anuncio: “La tecnología, cuando está al servicio de la persona, genera progreso real. La economía digital ya es una realidad que abre oportunidades concretas. Iniciativas como esta demuestran que, con libertad para emprender, reglas claras y confianza en el sector privado, la economía crece y todos nos beneficiamos”.

El presidente destacó que la inversión de Mercado Libre generará 1.200 nuevos empleos y dijo que “lo que necesita Chile es que vuelvan a creer en nuestra nación”.