Superaron los $15 mil millones: TVN disminuyó en un 16,2% sus pérdidas en 2025 con respecto al año anterior

Explicó la reducción de pérdidas por “un conjunto de medidas de control de costos, optimización de procesos y ajustes organizacionales””.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Televisión Nacional de Chile (TVN) informó que durante 2025 registró pérdidas de 5.529 millones de pesos, un 16,2% menos que el año anterior.

De acuerdo con lo informado por el canal estatal, estos resultados financieros representan una mejora de $3.005 millones respecto de 2024.

“Esta importante reducción de las pérdidas se explica principalmente por un conjunto de medidas de control de costos, optimización de procesos y ajustes organizacionales“, indica el comunicado que entregó TVN la noche del martes

En el mismo documento se apuntó que lo anterior responde a “una gestión orientada a fortalecer la sostenibilidad financiera de la empresa en un contexto de profunda transformación del mercado audiovisual”.

Señal 2 de TVN también registró millonarias pérdidas en 2025

El texto detalló a la vez que “como parte de este proceso de ajuste, la dotación total de la empresa se redujo en más de un 10%, acompañado de una disminución de la plana ejecutiva, con cargos que no han sido reemplazados, en línea con una política de austeridad y eficiencia organizacional”.

A la vez, TVN precisó que el año pasado su señal 2 (NTV) registró una pérdida de 13.402 millones, lo que representa una mejora de $1.662 millones respecto de 2024.

Respecto de este ítem, el comunicado del canal estatal puntualizó que “NTV cuenta con financiamiento estatal destinado a sostener una oferta audiovisual educativa, cultural y orientada a niños, niñas y adolescentes”.