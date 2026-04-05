Cadem: chilenos son más pesimistas sobre el futuro del país por primera vez en 44 semanas tras alza de bencinas

El aumento del pesimismo tiene como telón de fondo el alza de combustibles. Según la encuesta, el aumento de precios se consolida como la principal preocupación económica de los chilenos, con un 59% de las menciones.

El alza en el precio de las bencinas y combustibles propiciada por la guerra y la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de no subsidiar los precios dejó una marca concreta en el estado de ánimo de los chilenos, según la última encuesta Cadem.

Según Plaza Pública, el pesimismo sobre el futuro del país llegó al 49%, superando por primera vez en 44 semanas —desde mayo de 2025— al optimismo, que se sitúa en el 48%.

El dato se enmarca en un cuadro económico que la encuesta describe como deteriorado. El 52% de los encuestados cree que Chile va por mal camino, 26 puntos más que el 11 de marzo cuando asumiera Kast, mientras que solo el 40% piensa que el país va en la dirección correcta, una caída de 17 puntos en el mismo período.

A su vez, el 78% considera que la economía chilena está estancada o retrocediendo, y entre las principales razones aparecen el sistema político ineficiente (42%, con un alza de 5 puntos) y la falta de incentivos para hacer negocios en Chile (32%, con un alza de 7 puntos).

El aumento general de precios se instaló como la preocupación económica dominante, con un 59% de menciones, lo que representa un salto de 31 puntos respecto a agosto de 2025. El desempleo queda muy atrás, con solo un 14%.

A nivel personal y familiar, el 48% señala el alza de precios como su mayor inquietud económica, muy por encima de cualquier otra categoría.

Los ámbitos donde los chilenos sienten que las alzas les afectan más son alimentos y supermercado (72%), seguido de servicios básicos como luz, agua y gas (57%).

Bolsillos apretados y poco margen ante nuevas alzas

La encuesta revela además una situación financiera doméstica frágil. El 35% de los hogares declara que el presupuesto mensual no les alcanza para llegar a fin de mes, y un 46% dice que le alcanza justo. Solo el 14% logra ahorrar.

Ante un eventual nuevo aumento de precios, el 38% señala que le sería muy difícil enfrentarlo y un 17% dice derechamente que no podría hacerlo. La estrategia mayoritaria en ese escenario sería reducir gastos del hogar (43%), seguida de buscar ingresos adicionales (25%).

En materia de aprobación presidencial, Kast se mantiene en 42%, dos puntos menos que la medición anterior, con un 53% de desaprobación.

La encuesta también midió expectativas de crecimiento: el 65% considera que el crecimiento proyectado para Chile en 2026 —entre 1,5% y 2,5%— es poco, y solo el 57% cree que el país puede volver a crecer al 5%, una caída de 18 puntos respecto a mayo de 2025.