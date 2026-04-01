Alivio para el invierno: precio de la parafina vuelve a niveles de febrero y baja $455 por litro

En la Región Metropolitana, el valor promedio podría situarse en torno a los $1.060 por litro.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmó una fuerte caída en el precio de la parafina, que comenzará a regir desde este jueves 2 de abril.

Según el informe oficial, el kerosene disminuirá en $455,8 por litro, marcando una de las bajas más significativas en los últimos meses y generando alivio para miles de hogares que dependen de este combustible para calefacción.

De acuerdo con el reporte, otros combustibles no registrarán variaciones: las gasolinas de 93 y 97 octanos, el diésel y el gas licuado de uso vehicular mantendrán sus precios actuales.

Esta estabilidad se da tras recientes alzas que habían generado preocupación entre los consumidores, especialmente en el caso de la bencina y el diésel.

El descenso en la parafina responde a diversos factores, entre ellos el comportamiento de los precios internacionales de importación, particularmente desde la Costa del Golfo de Estados Unidos, además de los mecanismos de estabilización como el MEPCO y el FEPP. ENAP reiteró que no fija los precios finales al consumidor, ya que estos dependen de un mercado abierto y competitivo.

Autoridades de gobierno habían anticipado esta baja, señalando que el objetivo es devolver el precio del kerosene a niveles cercanos a los de febrero y mantenerlos estables durante los meses más fríos. En la Región Metropolitana, el valor promedio podría situarse en torno a los $1.060 por litro, lo que representa un respiro importante para el presupuesto familiar.

“Vamos a volver al precio que la parafina tenía en febrero y lo conservaremos hasta fines de septiembre, para no alterar el precio en otoño e invierno”, indicó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco de un paquete de medidas orientadas a amortiguar el impacto económico en los hogares.