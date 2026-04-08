La advertencia de ex vicepresidenta del Banco Central: “El Gobierno quiere aumentar el crecimiento, pero de hecho, va a contribuir a frenarlo”

Stephany Griffith-Jones, ex vicepresidenta del Banco Central, expresó sus dudas sobre las medidas tomadas por el Ministerio de Hacienda para buscar el crecimiento económico, poniendo como ejemplo la decisión de no usar el MEPCO para frenar el bencinazo de los combustibles.

En entrevista con radio Cooperativa, la economista recalcó que “ha sido un error importante no aplicar el MEPCO en Chile de la manera en que ha sido siempre aplicado desde hace 35 años (…). Lo que preocupa mucho es, en primer lugar, el impacto que esto va a tener en la inflación; he visto informes que hablan que esto puede agregar hasta 0,7% adicional de alza de precios y al crecimiento”.

“Al bajar el ingreso real de los hogares por haber mayor inflación, van a consumir menos, sobre todo los más modestos. Y, fuera del dolor que eso le provoca a esos hogares, esto va a llevar a un menor crecimiento. Entonces, hay una paradoja ahí de un Gobierno que está diciendo que lo que más quiere hacer es aumentar el crecimiento, pero toma una medida que, de hecho, va a contribuir a frenarlo“, agregó Griffith-Jones.

La ex vicepresidenta del Banco Central expresó que si Hacienda mantiene su objetivo de subir el crecimiento, debería retrasar su propuesta de rebajar el impuesto corporativo, ya que “con eso ahorraría los ingresos suficientes para haber introducido el MEPCO y evitar el daño que va a hacer a la economía nacional (…). Además, el Ejecutivo va a contar con ingresos más importantes del precio del cobre, que ha subido de precio mucho más arriba de lo que se había proyectado hace tres meses. Entonces, hay recursos para haber introducido el MEPCO; yo creo que no hay ninguna razón sustantiva económica para no haberlo hecho“, enfatizó la especialista en finanzas internacionales y desarrollo”.

“Si uno mira no solo lo que se hizo en Chile en años anteriores, sino que también lo que está haciendo el resto del mundo… en Europa, en Asia, en el resto de América Latina lo veo yo: los países están cortando impuestos a los precios de los combustibles u otorgando subsidios significativos. Entonces, ¿por qué salirse de la fila cuando todo lo que está haciendo el resto del mundo parece ser lo apropiado, y que es una respuesta más contracíclica?“, argumentó Stephany Griffith-Jones.