Quiroz endurece postura por CAE: anuncia cobros contra embargo a deudores de altos ingresos y acota gratuidad

“Los créditos morosos del CAE que tenía Tesorería eran $500.000 millones; hoy son $4 billones. Es decir, la morosidad ha aumentado ocho veces”, detalló.

Esta mañana el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, participó en un encuentro con el sector privado en el que repasó las metas de la gestión fiscal del nuevo gobierno de José Antonio Kast y donde analizó los alcances del cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE)

En la instancia, Quiroz recalcó que el objetivo es converger hacia un crecimiento en torno al 4% y que, para ello, será necesario exigir al aparato público. “Las metas exigentes son siempre costosas”, comentó. Además, respondió a las críticas señalando que “este es un gobierno de derecha”.

En ese contexto, el secretario de Estado abordó el aumento de las deudas estudiantiles del Crédito con Aval del Estado (CAE) y las gestiones de cobro que ya había anticipado el Presidente de la República, José Antonio Kast.

Durante el encuentro -organizado por Diario Financiero-, Quiroz aclaró que las medidas no afectarán la gratuidad de quienes actualmente están estudiando, independiente de su edad. Sin embargo, hacia adelante, quienes deseen matricularse con más de 30 años podrán optar a becas o al CAE, pero no a la gratuidad. Asimismo, indicó que el beneficio tampoco incluirá a las carreras técnicas.

Cobros ejecutivos

El ministro también se refirió a la creciente morosidad del CAE y aseguró que el Estado no ha realizado las gestiones de cobro correspondientes.

“Los créditos morosos del CAE que tenía Tesorería eran $500.000 millones; hoy son $4 billones. Es decir, la morosidad ha aumentado ocho veces”, detalló.

El titular de Hacienda agregó que desde 2017 no se ha iniciado ninguna acción de cobro y enfatizó que no todos quienes no pagan “son desvalidos”.

“Cuando llegué a Teatinos 120, ese mismo día 11, di instrucciones para hacer cruces de bases de datos. Estamos obteniendo los primeros resultados: hay 1.800 personas en Chile deudoras del CAE que tienen sueldos brutos por sobre $5 millones mensuales y suman una deuda con el fisco de US$ 20 millones. La vamos a ir a cobrar”, aseguró.

Quiroz añadió que se agilizarán las potestades de juicios ejecutivos, lo que incluye eventuales embargos, y sostuvo que le costaría entender una eventual oposición a esta medida.

“A nivel más general, si uno toma el espectro de personas que ganan más de $1,5 millones brutos al mes y que están morosas, suman una deuda total impaga con el Estado de US$ 800 millones”, afirmó.

El ministro precisó que quienes estén desempleados no deberán pagar, pero que se corregirán las situaciones de quienes sí perciben ingresos y mantienen deudas impagas.

Polémica por la caja fiscal

Respecto de la situación de las finanzas públicas heredadas del gobierno del expresidente Gabriel Boric, Quiroz señaló que la administración saliente suscribió dos procesos de deuda: uno en enero de 2026 y otro en marzo, poco antes del cambio de mando.

“Suscribieron el 37,5% de la deuda autorizada para todo el año por la Ley de Presupuestos, dejando una caja de US$ 987 millones”, indicó.