El mea culpa del ex ministro Mario Marcel sobre las metas fiscales: “Nos confiamos demasiado”

“Antes, cuando vivíamos una época de mayor crecimiento, de mayor abundancia, la estimación de ingresos no era tan importante”, afirmó el ex ministro de Hacienda.

En medio de los constantes dardos del Gobierno de José Antonio Kast a la administración anterior por la situación fiscal, el ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, realizó una autocrítica sobre la forma en que se fijaban las metas fiscales.

Durante su participación en el podcast Felipe Podkast, el ex secretario de Estado confesó que si pudiera volver atrás, habría revisado antes “la mecánica de proyectar ingresos fiscales”, señalando que “nosotros nos confiamos demasiado”.

“Antes, cuando vivíamos una época de mayor crecimiento, de mayor abundancia, la estimación de ingresos no era tan importante. Muchas veces era superada”, comenzó diciendo.

En este marco, afirmó que cuando fue director de Presupuestos, “lo que uno hacía es que le traían una proyección de ingresos que era muy buena, trataba de achicarla un poco y después, en la ejecución, se superaba esa cifra”.

De esta manera, Mario Marcel explicó que “la precisión no era muy grande, pero como había mucho margen para moverse, no era algo tan importante. Y la verdad es que nunca se tecnificó mucho la proyección de ingresos. La proyección de ingresos funcionaba con puras reglas de tres”.

“Entonces, cosas como cuál era el punto de apoyo para proyectar, pasaban a ser muy determinantes. Entonces, claro, eso, dentro de todas las cosas, o sea, se hicieron muchas cosas en los primeros dos años, pero eso no le dimos la atención que debería haber tenido”, reconoció el ex ministro de Hacienda del Gobierno de Boric.