Duco reacciona a grave denuncia de O’Higgins: “Utilizaremos todas las herramientas para resguardar a los deportistas”

“Hoy, lo más importante son los deportistas afectados y el respeto a la investigación que se encuentra en curso. La protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes debe estar siempre primero”, puntualizó la secretaria de Estado.

AGENCIA UNO

Natalia Duco, ministra del Deporte, reaccionó a la grave denuncia realizada por O’Higgins de Rancagua, que alertó una vulneración a la privacidad de su equipo sub 20, anunciando que tomarán todas las medidas para resguardar los derechos de los futbolistas.

En una declaración pública, la secretaria de Estado precisó que “ante la grave denuncia que afecta al Club Deportivo O’Higgins, tomamos contacto inmediato con la institución para verificar la activación de los protocolos de protección correspondientes. Además, oficiaremos al club para solicitar antecedentes y asegurar el cumplimiento de las medidas de resguardo vigentes”, indicó.

“Hoy, lo más importante son los deportistas afectados y el respeto a la investigación que se encuentra en curso. La protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes debe estar siempre primero. El deporte tiene que ser un espacio seguro para quienes se forman en él y para sus familias”, precisó Duco, que agregó que “vamos a velar por el cumplimiento de los protocolos vigentes y utilizaremos todas las herramientas que la ley contempla para resguardar los derechos de los deportistas”.

El caso salió al tapete, luego que O’Higgins de Rancagua anunciara la presentación una querella criminal, tras detectar “una grave invasión a la privacidad en el camarín de nuestra Serie Sub 20”.

“El hecho, que activó inmediatamente el Protocolo del Club, logró esclarecer que en este se encuentra involucrada una persona que pertenecía al personal de nuestra institución y que, a raíz de lo accionado por el Protocolo, ya no se encuentra en funciones y dejó de pertenecer a O’Higgins tras conocidos los hechos”, puntualizó el elenco rancagüino.

Junto con ello, precisó que no entregarán mas antecedentes del caso, “con la sola excepción de las autoridades. Le pedimos encarecidamente a la prensa que lo respete, que actúe responsablemente y se abstenga de dar a conocer cualquier información que pueda afectar o revictimizar a cualquier persona afectada”.