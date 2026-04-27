El llamado de Squella al equipo de asesores de Kast por filtración de oficios de Hacienda

Para el legislador republicano, “sería bueno que se revisaran quienes cometieron esos errores para que no se vuelvan a repetir”.

El presidente y senador del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó este lunes la filtración de los oficios del Ministerio de Hacienda en los que se sugería descontinuar programas públicos como el Plan de Alimentación Escolar.

Si bien los eventuales recortes alimentarios y de becas, que forman parte del anteproyecto del Presupuesto 2027, fueron descartados por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (IND), la filtración significó un nuevo flanco para el Ejecutivo.

Desde la oposición, el PPD, acusó al Gobierno de querer “desmantelar el Estado”, y en el oficialismo, 2l presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), si bien defendió que el documento forman parte de un análisis del gasto fiscal, reconoció que éste “no comunica bien y no llegó en el momento correcto”.

El llamado de Squella

En conversación con radio Duna, el timonel republicano reconoció que la filtración de los oficios no llegó en buen momento, debido a que en el Congreso se tramitará la ley de reconstrucción, con la que el Gobierno pretende hacer una serie de modificaciones tributarias para, entre otros aspectos, formar un fondo para la reconstrucción de zonas afectadas por incendios. “Obvio que no ayuda. Es evidente que cuando ese hacen estas evaluaciones que regulares la Dipres tiene que hacer evaluaciones de los distintos programas”, dijo.

“Pero en ningún caso es para terminar con con los programas. O sea, solo alguien que quiera hacer mucho daño le da una interpretación de que de que se iban a cortar los programas de alimentación. Es maldad tratar de instalar eso eh como si fuera un hecho real”, añadió Squella.

Al ser consultado sobre qué fallas identifica, respondió “cuando tú tienes evaluaciones, no es necesario que se comuniquen vía oficio, dando a entender que hay una instrucción, digamos, de proceder en función de eso. Lo mismo en en cuanto a la reserva de la documentación que no necesariamente es de trabajo, más bien, no es de exposición pública”.

“Sería bueno que se revisaran quienes cometieron esos errores para que no se vuelvan a repetir. Eso es parte del trabajo que se tiene que hacer en el Gobierno. Llamaría al Segundo Piso a tomar las riendas de esas correcciones”, instó en alusión al equipo de asesores de la Presidencia.