“Museo de la Verdad”: diputados libertarios piden a Kast construir alternativa al Museo de la Memoria

“El hambre, el sufrimiento y la pérdida de la democracia en un gobierno totalitarista y empobrecedor como lo fue el gobierno de Salvador Allende tiene testimonios, verdades que deben ser contadas”, justificó la autora del proyecto Paulina Muñoz.

La diputada Paulina Muñoz, apoyada por cinco parlamentarios más del Partido Nacional Libertario, solicitó mediante un proyecto de resolución al presidente José Antonio Kast que cree un “Museo de la Verdad”, como respuesta al ya existente Museo de la Memoria y Derechos Humanos.

El recinto que proponen los libertarios, según se lee en el proyecto al que tuvo acceso este medio, busca denominarse oficialmente como “Museo de la Verdad: El Atropello, el Hambre y la Humillación que Significó para el Pueblo de Chile el Gobierno de la Unidad Popular (1970-1973)”.

Entre los registros que el PNL propone que se exhiban en el museo, se encuentran “testimonios orales, documentos históricos, fotografías, cartillas de racionamiento y registros económicos”. Adicionalmente, se pide al Gobierno que la puesta en marcha de este proyecto incluya “al menos una muestra itinerante en fecha próxima al 11 de septiembre del presente año” y mecanismos de participación para asegurar la recopilación de testimonios y material.

La autora del proyecto acusó que “por muchos años la verdad no se ha contado en su totalidad. La izquierda se ha encargado de obstruir a quienes piensan distinto por mucho tiempo y esto se terminó. Nosotros también tenemos cosas que decir. El hambre, el sufrimiento y la pérdida de la democracia en un gobierno totalitarista y empobrecedor como lo fue el gobierno de Salvador Allende tiene testimonios, verdades que deben ser contadas”.

A su vez, el vicepresidente del PNL, Hans Marowski, si bien aclaró que en la colectividad están en contra de que “el Estado financie museos destinados a promover una determinada interpretación de la historia”, defendió que “mientras exista el Museo de la Memoria, creemos que también debería existir un ‘Museo de la Verdad y del Hambre’ que recuerde las consecuencias del terrible gobierno de Salvador Allende”.