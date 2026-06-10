No será del 4%: la proyección de Quiroz sobre crecimiento económico para 2030

El ministro confirmó que no podrán cumplir con esta promesa de campaña y que con ello están siendo “prudentes”.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que el Gobierno no podrá cumplir con la promesa de campaña de llegar a 2030 con un crecimiento económico de un 4%.

En su exposición en la Comisión de Hacienda del Senado, el secretario de Estado ajustó las proyecciones que se tenían del crecimiento del PIB para los próximos años.

En concreto, señaló que “el escenario proyectado que subyace a nuestro decreto es un crecimiento promedio de 3% para el período 2027-2028 y de 3,5% para 2030“. Con esto, el promedio de crecimiento sería de 3,3%.

“Nuestra aspiración ha sido siempre llegar al 4%, pero de nuevo estamos siendo prudentes con las proyecciones en esta materia“, dijo.

Las proyecciones de Quiroz sobre el crecimiento económico se suma a que el Gobierno tampoco podrá cumplir la meta de equilibrio fiscal fijada para 2030 y que pretendía ser del 0%.

En la presentación del decreto de política fiscal, el titular de Hacienda anunció que “se parte de un déficit estructural para este año de -2,6 puntos del PIB. Sigue con un -1,8 en 2027, un -1,7 en 2028, un -1,6 en 2029, para llegar a un -1,5 en 2030“.

Junto con eso hizo énfasis en que para lograr los objetivos que tienen, el crecimiento económico juega un papel crucial, pero “tenemos plena confianza que va a ocurrir”.