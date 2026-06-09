La explicación de Quiroz sobre por qué el Gobierno no podrá cumplir con el equilibrio fiscal

Para 2030, el Gobierno se había comprometido a que llegaría a 0%, pero para esa fecha la cifra se ubicará en -1,5.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentó el decreto de política fiscal que incluye las metas que tienen en cuanto a déficit estructural y deuda fiscal. En la oportunidad, además, confirmó que el Gobierno no podrá cumplir con el equilibrio fiscal durante estos cuatro años.

Según explicó el secretario de Hacienda, esto se debe a que “se parte de un déficit estructural para este año de -2,6 puntos del PIB. Sigue con un -1,8 en 2027, un -1,7 en 2028, un -1,6 en 2029, para llegar a un -1,5 en 2030“.

“Asimismo, quiero señalar que vamos a mantener el ancla de deuda para el mediano plazo en 45% del PIB para la deuda bruta del Gobierno central. Ese es básicamente el decreto”, añadió.

El ministro Quiroz recalcó que al asumir se encontró con una situación fiscal “más compleja de lo previsto” con “una ley de Presupuestos desfinanciada, ingresos sobreestimados y gasto no reconocidos”.

Debido a esta realidad, es que se “exige actuar con responsabilidad y decisión”, por lo que “las metas que planteamos hoy día son logrables y no responden exclusivamente a instrumentos de consolidación fiscal“.

El titular de Hacienda hizo énfasis en que para lograr los objetivos que tienen, el crecimiento económico juega un papel crucial, pero “tenemos plena confianza que va a ocurrir”.

“También depende de los esfuerzos de racionalización y reordenamiento de gasto público“, añadió.