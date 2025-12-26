Sueldo mínimo: a cuánto subirá a partir del próximo 1 de enero

Durante 2026 se volverá a discutir en el Congreso otro eventual aumento del salario mínimo, siempre y cuando el ahora presidente electo envíe el proyecto para su discusión.

El próximo jueves 1 de enero se producirá una nueva alza en el sueldo mínimo, de acuerdo con lo previsto tras la aprobación del reajuste por parte del Senado el pasado 18 de junio.

De esta forma se registrará un nuevo aumento en el monto de este ingreso, tras el registrado el pasado 1 de mayo.

En aquella oportunidad, el sueldo mínimo subió a 529.000 pesos para los trabajadores y trabajadoras mayores de 18 años y hasta los 65 años.

A cuánto subirá el sueldo mínimo

De acuerdo con lo previsto tras la decisión del Senado, el próximo 1 de enero el sueldo mínimo mensual subirá a $539.000 para los trabajadores entre las edades mencionadas.

Pero además, desde esa fecha también está previsto que suba el salario mínimo para menores de edad y adultos sobre 65 años.

En concreto, aumentará de los actuales 394.622 pesos que fueron establecidos el 1 de mayo, a un monto de 402.082 pesos.

Tal como se estableció en la normativa aprobada en junio pasado, durante 2026 se volverá a discutir en el Congreso otro eventual aumento del salario mínimo, siempre y cuando el ahora presidente electo envíe el proyecto para su discusión.

Según se estableció en el artículo 7, “a más tardar, en el mes de abril de 2026 el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que proponga un nuevo reajuste al monto del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal, y del subsidio familiar con el objeto de que comience a regir a contar del día 1 de mayo de 2026″.