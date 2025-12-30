Sueldo mínimo, pensiones y Ley 40 Horas: los cambios que marcarán el escenario económico de Chile en 2026

Diversos reajustes impactarán el bolsillo de los chilenos el próximo año, donde aumentarán los peajes y el TAG, y disminuirán las cuentas de luz.

Este miércoles 31 de diciembre nos despedimos de 2025 para dar comienzo al Año Nuevo 2026, que estará marcado por diversos cambios en materia económica que terminarán impactando a los chilenos.

En este marco, se materializarán una serie de reajustes que golpearán o aliviarán el bolsillo de los ciudadanos, como por ejemplo el incremento del sueldo mínimo o el aumento del TAG y peajes.

A lo anterior, hay que agregar que este año se implementará la segunda fase de la Ley de 40 Horas, que contempla una nueva reducción de la jornada laboral.

Nuevo aumento del sueldo mínimo y otros reajustes que habrán en 2026

A partir del 1 de enero, el sueldo mínimo registrará un nuevo incremento, pasando del monto de $529.000 a $539.000.

En 2026 se volverá a debatir en el Congreso otro eventual aumento del salario básico, siempre y cuando el ahora presidente electo envíe el proyecto al Congreso para su discusión. Esto, se debe presentar a más tardar, en el mes de abril de 2026, “con el objeto de que comience a regir a contar del día 1 de mayo de 2026”, según indica el artículo 7 de la ley que reajusta el ingreso mínimo mensual.

Respecto a las pensiones, el próximo mes comenzará una importante etapa de la Reforma Previsional, con la incorporación de dos nuevos bonos: Pago por Años Cotizados, y el Pago Compensatorio para Mujeres (Diferencia de Expectativa de Vida), que mejorarán las pensiones de los actuales jubilados que cumplan con los requisitos.

Otros reajustes que irán al alza el próximo año, pero que esta vez afectará negativamente al bolsillo, será el del TAG y los peajes. A partir del 1 de enero sus precios subirán un 3,4%, a raíz de las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Por otro lado, disminuirán las cuentas de la luz en un promedio de 2% a nivel nacional. Esto, a raíz de los cobros excesivos que afectaron a la ciudadanía por errores en los cálculos de las tarifas eléctricas.

Finalmente, se implementará una nueva etapa de la Ley de 40 Horas, que contempla una reducción gradual de la jornada laboral, la cual este año será de 42 horas semanales a partir de abril de 2026.