Gobierno cifra en al menos US$6.000 millones la cartera adicional de inversión de empresas francesas en Chile

El anuncio se realizó durante la Cumbre Empresarial Francia–Chile 2026, donde autoridades y empresas destacaron la certeza regulatoria, la agilización de permisos y la colaboración público-privada como claves para impulsar nuevas inversiones.

Francia mantiene cerca de US$2.000 millones invertidos en áreas como energía, infraestructura y minería, a los que se sumarían al menos US$6.000 millones adicionales, según informó la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, durante la Cumbre Empresarial Francia–Chile 2026.

El encuentro, organizado por la Cámara de Comercio e Industria Franco-Chilena, reunió en Metropolitan Santiago a cerca de 500 personas, entre autoridades, altos ejecutivos y representantes del sector financiero, para abordar las condiciones necesarias para acelerar las inversiones y fortalecer la cooperación empresarial entre ambos países.

De acuerdo con antecedentes de InvestChile y del Banco Central expuestos durante la jornada, Francia es el quinto mayor inversionista europeo en Chile.

“El crecimiento económico debe volver a ocupar un lugar central en la agenda pública”, afirmó Estévez. La subsecretaria destacó el Acuerdo Marco Avanzado entre Chile y la Unión Europea, que amplió la cooperación en inversión, innovación, sostenibilidad y tecnología.

Asimismo, señaló que la apertura comercial debe complementarse con procesos eficientes, instituciones modernas y capacidad de ejecución, y destacó los avances orientados a simplificar las autorizaciones sectoriales y entregar mayor predictibilidad a quienes evalúan desarrollar proyectos en el país.

Inversión, gestión y certeza

Durante la Cumbre, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, informó que en los primeros 100 días de gestión su cartera calificó favorablemente 72 proyectos de inversión por cerca de US$16.000 millones, con capacidad para generar más de 46.000 empleos durante su ejecución.

La autoridad agregó que en el mismo periodo ingresaron al Servicio de Evaluación Ambiental 75 nuevos proyectos por casi US$23.000 millones. Solo en mayo se aprobaron ambientalmente iniciativas por cerca de US$14.000 millones, la cifra mensual más alta desde que existen registros.

“Los países no son evaluados por sus intenciones, son evaluados por su capacidad de cumplir”, afirmó Toledo, quien definió como prioridades el cumplimiento de los plazos, una mejor coordinación estatal y la entrega de certezas para los proyectos que generan empleo y desarrollo.

En materia energética, la ministra Ximena Rincón abordó el proyecto destinado a normalizar la deuda con las empresas distribuidoras y los procesos tarifarios pendientes. También planteó la necesidad de modernizar la institucionalidad de la distribución eléctrica, con foco en la inversión y la calidad del servicio.

Agua, infraestructura y financiamiento

Los paneles dedicados a infraestructura y recursos hídricos destacaron la importancia de la colaboración público-privada para enfrentar los desafíos de largo plazo. Entre las iniciativas abordadas estuvo Retorno Maipo, proyecto de Aguas Andinas que busca reutilizar aguas servidas tratadas y reforzar la seguridad hídrica de la Región Metropolitana.

Representantes empresariales señalaron que la desalación, la reutilización de agua y las soluciones multipropósito serán cada vez más relevantes frente a la escasez hídrica y al aumento de la demanda para consumo humano, agricultura, industria y minería.

La Cumbre también destacó el papel de la banca de Francia en el financiamiento internacional de Chile. El coordinador de Mercado de Capitales y de Asuntos y Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda, Eugenio Symon, resaltó la participación de BNP Paribas, Société Générale y Crédit Agricole en las emisiones de bonos soberanos chilenos, particularmente en las colocaciones en euros.

Las entidades francesas participaron en la emisión del primer bono verde soberano de América, realizada por Chile en 2019, y en la colocación del primer bono soberano vinculado a sostenibilidad del mundo, efectuada en 2022.

Symon sostuvo que la banca francesa constituye una vía relevante de acceso a la base de inversionistas europeos y señaló que la participación extranjera en instrumentos de deuda denominados en pesos y UF representa cerca del 38% del total.

Chile como mercado estratégico

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Chilena, Paul Miquel, sostuvo que los anuncios y definiciones entregados durante la jornada confirman la profundidad de una relación empresarial presente en sectores esenciales para el funcionamiento y el desarrollo de Chile. “Para las empresas de Francia, Chile no es solo un mercado, sino un mercado estratégico”, afirmó.

Miquel destacó que las compañías francesas mantienen una presencia consolidada en energía, transporte, infraestructura aeroportuaria, agua, telecomunicaciones, aeronáutica, servicios financieros y soluciones para la minería. Su aporte, agregó, también comprende transferencia tecnológica, formación de capital humano, desarrollo de proveedores y generación de empleo.

El dirigente gremial explicó que la Cumbre buscó conectar los planes de inversión de las empresas con las prioridades del nuevo gobierno y abrir una agenda de trabajo de largo plazo. En ese contexto, señaló que los proyectos de energía, infraestructura y minería requieren estabilidad, igualdad de trato y plazos previsibles para su evaluación.