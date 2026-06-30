Desempleo llega a 9,4% en el trimestre marzo-mayo y evidencia alza de 0,5 puntos en doce meses

Las personas desocupadas aumentaron 6,9%, incididas por quienes se encontraban cesantes (5,9%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (16,4%).

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

En un 9,4% se situó la tasa de desempleo en Chile durante el trimestre marzo – mayo de 2026, de acuerdo con lo informado este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

Según se establece en la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), la cifra representa un ascenso de 0,5 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,3%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,8%).

Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 6,9%, incididas por quienes se encontraban cesantes (5,9%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (16,4%).

La tasa de participación se situó en 62,4%, incrementándose 0,2 pp. en doce meses, mientras que la tasa de ocupación alcanzó 56,5%, decreciendo 0,1 pp. en el período.

En tanto, la población fuera de la fuerza de trabajo creció 0,2%, influida por las personas inactivas habituales (0,2%) y personas inactivas potencialmente activas (0,2%).

Desempleo entre las mujeres llegó a un 10,5%

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 10,5%, aumentando 0,4 pp. en el período, producto del ascenso de 2,0% de la fuerza de trabajo, mayor al de 1,5% registrado por las ocupadas; mientras que las desocupadas se expandieron 6,5%, incididas por las cesantes (6,0%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (10,5%).

Las tasas de participación y ocupación se situaron en 53,6% y 48,0%, incrementándose 0,6 pp. y 0,3 pp., en cada caso. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,4%, influidas por las inactivas potencialmente activas.

En los hombres, por su parte, la tasa de desocupación alcanzó un 8,6%, creciendo 0,5 pp. en un año, a raíz del alza de 0,8% de la fuerza de trabajo, mayor a la de 0,2% registrada por los ocupados.

Los desocupados aumentaron 7,3%, incididos por los cesantes (5,8%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (24,1%), mientras que las tasas de participación y ocupación se situaron en 71,6% y 65,5%, decreciendo 0,1 pp. y 0,4 pp., en cada caso.

Además, el reporte del INE detalló que los hombres fuera de la fuerza de trabajo aumentaron 1,2%, influidos por los inactivos habituales e inactivos potencialmente activos.

A la vez, la estimación del total de personas ocupadas creció 0,8% en doce meses, incidida tanto por las mujeres (1,5%) como por los hombres (0,2%).

Ocupación según sector económico

Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida, principalmente, por la industria manufacturera (5,2%), actividades de salud (6,0%) y actividades profesionales (11,6%); en tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en trabajadoras por cuenta propia (5,3%) y personas asalariadas informales (7,1%).

Respecto de la tasa de ocupación informal se situó en 27,0%, con un incremento de 1,0 pp. en un año. En las mujeres y en los hombres, en tanto, la tasa consignó 28,8% y 25,6%, con variaciones de 1,2 pp. y 0,9 pp., respectivamente.

Finalmente, en la Región Metropolitana la estimación de la tasa de desocupación del trimestre marzo – mayo 2026 alcanzó 9,8%, aumentando 0,3 pp. en doce meses.

En el mismo período, la estimación del total de la población ocupada creció 0,8% y, según el sector económico, la industria manufacturera (10,3%), las actividades profesionales (15,6%) y el comercio (3,5%) presentaron las mayores incidencias positivas.