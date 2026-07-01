ENAP informa cambios en el precio de los combustibles: revisa cuánto suben o bajan

La estatal reiteró además que no fija ni regula los precios finales al consumidor, ya que estos son determinados de manera autónoma por las distribuidoras.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su informe semanal de precios estimados para los combustibles en Chile, correspondiente a este miércoles 1 de julio de 2026, en el que informó la variación esperada para distintos derivados del petróleo.

Según el reporte, la estimación considera factores como los precios internacionales de referencia en el mercado del Golfo de Estados Unidos, los costos de importación y el efecto de mecanismos de estabilización como el MEPCO y el FEPP.

En ese sentido, la estatal reiteró además que no fija ni regula los precios finales al consumidor, ya que estos son determinados de manera autónoma por las distribuidoras.

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En esta ocasión, el informe no contempla variaciones en los valores de los combustibles para esta semana, manteniéndose en $0,0 por litro tanto para las gasolinas de 93 y 97 octanos como para el diésel, el kerosene y el gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular.

De esta forma, los precios de la bencina y el resto de los combustibles no registrarían cambios en el corto plazo, de acuerdo con la estimación entregada por la estatal.

El informe es publicado todos los miércoles y sirve como referencia para anticipar posibles movimientos en los valores que finalmente pagan los consumidores en estaciones de servicio del país.