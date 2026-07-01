Kast declara “momento complejo” para Chile tras cifras negativas del Imacec

Aludiendo a la caída en el Imacec y a las cifras de desempleo del país, el mandatario advirtió que ello “prende más de una luz de alerta”.

Por quinto mes consecutivo, la economía chilena anotó números rojos. Que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) reportado por el Banco Central este miércoles registrara una caída del 0,9%, fue tema abordado por el presidente José Antonio Kast desde Paraguay.

El mandatario se encontraba con su homólogo paraguayo, Santiago Peña, en el Palacio de López de Asunción, cuando abordó el asunto. Ambos acababan de firmar tres acuerdos en materia de seguridad; uno de ellos para prevenir la elusión fiscal, un segundo de entendimiento entre ambos ministerios del Interior y el de Seguridad de Chile, y otro para prevenir e investigar la trata de personas.

“Chile hoy día pasa por un momento complejo en temas de Imacec. Hemos conocido recién cifras que, claro, prenden más de una luz de alerta. Y también, ayer conocimos cifras de desempleo muy altas, que vienen ya de largo tiempo, pero que tenemos que revertir”, comentó Kast.

Kast también catalogó la firma de acuerdos entre Paraguay y Chile como una “luz de esperanza” y el corredor bioceánico con Brasil como uno de los puentes “para generar más trabajo”. “Cada comercio que se realice desde Paraguay, Bolivia, incluido, en este corredor, aunque no pase por ahí la carretera, Argentina, Uruguay, Brasil, es más trabajo para Chile. Eso es una buena noticia”, dijo.

Adicionalmente, el mandatario puso a Paraguay como un modelo de reformas tributarias. “Ustedes han demostrado al mundo que bajando impuestos han logrado crecer y, lo más importante, han disminuido la pobreza”. En Chile, por el contrario según Kast, “nos olvidamos de que íbamos ascendiendo y progresando, y nos dimos cuenta tarde de que teníamos una enfermedad económica, pero que afecta la vida, la calidad de vida de nuestros compatriotas”.