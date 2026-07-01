La alerta de Cordero por proyecto de responsabilidad penal adolescente: “Genera mejores condiciones para el reclutamiento de bandas”

“Vamos a entrar en un circuito extremadamente perverso porque omitimos una cuestión clave: ‘qué estamos haciendo en reinserción'”, advirtió el exministro de Seguridad.

Las modificaciones que el Gobierno alista para endurecer la Ley de Responsabilidad Adolescente, a raíz del homicidio de un niño de 12 años en San Bernardo en el que participaron menores de edad, despertaron advertencias de parte del exministro de Seguridad Pública Luis Cordero (IND).

En concreto, el Ejecutivo buscaría modificar la actual legislación mediante un proyecto de ley presentado entonces por el diputado Andrés Longton (RN) que se encuentra en segundo trámite constitucional. Una de ellas es que los menores de entre 16 y 17 años puedan ser juzgados con las reglas del sistema penal que rige para adultos en caso de delitos graves, como homicidios o secuestros.

En conversación con radio Pauta, Cordero acotó que “pensar como solución simplemente esto, es generar mejores condiciones de reclutamiento por parte de bandas (delictuales)”. Junto con advertir que las trayectorias delictivas de menores de edad comienzan antes de los 16 años, Cordero planteó: “La interrogante es, si usted quiere endurecer el régimen de sanciones, ¿qué va a hacer antes?”.

Citando datos de Carabineros, el exsecretario de Estado ejemplificó: “Cuando estos jóvenes comienzan sus carreras delictuales, comienzan cometiendo delitos en las comunas en las cuales viven en aproximadamente un radio de 2 kilómetros de sus domicilios. Los alcaldes estos días han dicho que hay que rebajar la edad de responsabilidad penal, yo la pregunta que les hago es ¿sabiendo a la edad en la que comienzan, los barrios en que comienzan, cuáles son las políticas de prevención para esos lugares?”.

“Vamos a entrar en un circuito extremadamente perverso porque omitimos una cuestión clave, y es que nadie está respondiendo la pregunta ‘qué estamos haciendo en reinserción‘ y eso no solo importa al Estado, importa también a los privados”, zanjó.