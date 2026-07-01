Por quinto mes consecutivo y la peor cifra desde junio de 2023: los factores que provocaron que la actividad económica cayera 0,9% en mayo

La caída en el Imacec en lo que va del año alcanza al 2,6%, su desempeño más bajo desde hace casi tres años, cuando también en cinco meses retrocedió 6,7%.

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de mayo de 2026 disminuyó 0,9% en comparación con igual mes del año anterior, de acuerdo con lo informado este miércoles por el Banco Central.

De acuerdo con lo expuesto por el instituto emisor, de esta forma ya suman cinco los meses seguidos en que se registra un deterioro de la actividad en términos desestacionalizados.

Durante dicho período, la caída en el Imacec alcanza al 2,6%, el peor desempeño de la actividad económica en el país desde junio de 2023, cuando también en cinco meses sumó una caída de 6,7%.

La serie desestacionalizada se contrajo 0,2% respecto del mes precedente y 0,7% en doce meses. El mes registró un día hábil menos que mayo de 2025.

Los factores que provocaron la caída del Imacec

El principal factor detrás del desempeño de la economía fue la producción de bienes, que retrocedió 4,7% en términos anuales.

Dentro de este componente destacó la caída de 11,6% en la minería, mientras que la industria manufacturera disminuyó 1,7%, debido principalmente a una menor elaboración de productos pesqueros. En tanto, el resto de bienes no registró variación.

Por el contrario, el Imacec no minero mostró un crecimiento de 0,7% en doce meses, aunque en términos desestacionalizados cayó 0,3% respecto del mes anterior.

El comercio anotó un crecimiento anual de 0,8%, impulsado por un mejor desempeño del comercio minorista y automotor.

Entre los factores que explicaron este resultado destacaron las mayores ventas de vestuario, almacenes de comestibles, plataformas de comercio electrónico, vehículos y servicios de mantención. No obstante, el comercio mayorista registró una disminución, influida por menores ventas de alimentos.

Por su parte, el sector servicios creció 1,0% en comparación con mayo de 2025, impulsado principalmente por los servicios personales, especialmente las áreas de salud y educación. Este avance fue parcialmente compensado por la caída de los servicios empresariales y de transporte.