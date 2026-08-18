Tuvieron que suspender la sesión: por qué Steinert no se presentó en comisión investigadora

Fue a través de un correo que la exministra entregó sus motivos para ausentarse de la instancia.

Para este lunes se esperaba la comparecencia de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados.

La instancia busca revisar lo que fue su gestión de poco más de dos meses, luego de que la Contraloría confirmara en un informe que excedió sus atribuciones al solicitar información privada a la Policía de Investigaciones (PDI).

Aunque se esperaba su presencia, la exministra Steinert se excusó de asistir a la comisión investigadora. Según expuso en un correo electrónico, esto se debía a “motivos personales”. Esta situación obligó al presidente de la instancia, diputado Raúl Leiva (PS), a suspender la sesión.

En ella se esperaba no solo escuchar a uno de los representantes de quienes impulsaron la instancia, para luego revisar junto a la exfiscal los antecedentes que dieron origen a la investigación.

Leiva aseguró que pese a la inasistencia de Steinert, continuarán con su labor, la que incluye la invitación a diversas autoridades de gobierno y funcionarios de la PDI. Además, se enviará un cuestionario al presidente José Antonio Kast.

“Este manto de impunidad que eventualmente se puede establecer respecto de la gestión de la exministra Steinert no cesa. Esta es una facultad y un instrumento de fiscalización de la Cámara de Diputados aprobado por la mayoría de diputadas y diputados y vamos a insistir y seguir adelante con esta comisión especial investigadora”, afirmó.