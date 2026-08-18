VIDEO – “Cuando uno tiene un auto de alta gama…”: la explicación de Ivette Vergara a su exceso de velocidad

A diferencia de la actitud con la que enfrentó a la prensa, en esta oportunidad la comunicadora hizo un mea culpa por lo ocurrido.

Ivette Vergara volvió a referirse al episodio que protagonizó este domingo, cuando fue detenida tras ser sorprendida conduciendo a exceso de velocidad por la Costanera Norte, en el sector de Lo Curro.

A diferencia de la actitud con la que enfrentó a la prensa tras su formalización, en esta oportunidad se mostró de manera más calmada e hizo un mea culpa por lo ocurrido.

En conversación con el matinal Tu Día de Canal 13, la comunicadora señaló que “nadie espera pasar en un calabozo o que te saquen esposada, pero son cosas que pasan cuando uno se equivoca. Yo cometí un error y me hago cargo. Ahora, si fue proporcional o no, fue decisión del fiscal”.

Por otro lado, Vergara reconoció no conocer la nueva ley respecto a la conducción temeraria. “Cualquier ciudadano está expuesto a que te pase eso, sobre todo ahora con la nueva ley que transforma el exceso de velocidad en un delito y te puedes ir detenido”, afirmó.

Incluso, aseguró que en el calabozo en el que estuvo habían “más de ocho personas por la misma infracción, estábamos todos sorprendidos porque no sabíamos de la nueva ley“.

“Qué pena ser yo el ejemplo, pero con ley o sin ley, el exceso de velocidad siempre va a ser un peligro“, sostuvo.

En el programa, Ivette Vergara respondió a la directa consulta respecto a por qué iba a exceso de velocidad la noche del domingo por la Costanera Norte.

“Soy súper honesta: cuando uno tiene un auto de alta gama, la verdad es que no te das ni cuenta de la velocidad“, indicó.

En esa misma línea aseveró que “yo he andado a 90 o 100 km/h por la Costanera Norte y te pitean porque es como ir a 2 km/h. Yo creo que hoy se conduce mucho más rápido y uno pierde las propociones. Fue un error y yo lo acepto”.