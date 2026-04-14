Pese a complejo escenario global: FMI mejora proyección de crecimiento para Chile en 2026

El organismo también proyecta que el desempleo caerá del 8% en 2027.

El escenario global está inmerso en incertidumbre producto de la guerra en Medio Oriente, lo cual de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), amenaza con “desviar el rumbo” de la actividad económica mundial.

A pesar de que redujo su proyección para el crecimiento del mundo desde su previsión de enero, inyectó una cuota de optimismo en Chile, ya que elevó hasta el 2,4% la proyección de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) nacional, lo que significa un aumento de casi medio punto respecto al 2% que se estimó anteriormente.

En su informe sobre Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés), el organismo también pronosticó una expansión de 2,6% para 2027.

De esta manera, el FMI mejora el pronóstico para Chile, considerando que en octubre del año pasado la entidad redujo a 2% la proyección para 2026, desde el 2,2% de su cálculo previo, y luego mantuvo esa cifra en su última estimación del pasado enero.

Respecto a la inflación, el organismo proyectó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Chile promediaría 2,9% este año y que subiría a 3,3% para 2027. En cuanto al desempleo, se estima una tasa de 8,1% para 2026, mientras que para el próximo año se espera que baje a 7,6%.

Esta es la primera proyección del organismo internacional, desde que el presidente José Antonio Kast arribara a La Moneda en marzo pasado.

En relación al 2025, el PIB chileno creció 2,5% y la inflación cerró en el 3,5%. En tanto, el déficit fiscal estructural fue del 3% del PIB.