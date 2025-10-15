Secciones
Suscripciones Papel Digital Newsletters
Dinero

Las razones del FMI para proyectar un alza del crecimiento de la economía chilena en 2025

Según la proyección del FMI, el crecimiento de Chile en 2025 será mayor que el de Bolivia, Brasil, Venezuela y el promedio de América Latina y el Caribe.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó este martes un leve aumento en su proyección de crecimiento para Chile durante 2025, de acuerdo con lo revelado en el informe de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO).

En abril pasado, el organismo había estimado dicho crecimiento en un 2%, mientras que ahora lo situó en un 2,5%, en tanto que para el próximo año redujo su previsión desde 2,2% a 2%.

La nueva perspectiva del organismo internacional está en línea con la proyección de 2,5% que mantiene el Gobierno para este año, y que concuerda también con el rango estimado por el Banco Central, que varía entre 2,25% y 2,75%.

A la vez, dicha proyección se sitúa por encima del 2,2% de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), aunque por debajo del 2,6% que prevé el Banco Mundial (BM).

A qué países superará el crecimiento de Chile, según el FMI

Además, la estimación indica que Chile crecería en 2025 por sobre Bolivia (0,6%), Brasil (2,4%), Venezuela (-0,5%) y el promedio de América Latina y el Caribe (2,4%).

Por el contrario, el crecimiento de la economía nacional sería menor que el crecimiento global (3,2%), del promedio de América del Sur (2,7%) y de economías como Argentina (4,5%), Ecuador (3,2%), Paraguay (4,4%) y Perú (2,9%).

Ese 2,5% de crecimiento proyectado para Chile por el Fondo Monetario Internacional se repite en los casos de Colombia y Uruguay.

Respecto de las perspectivas para 2026, el FMI recortó sus proyecciones de crecimiento para América del Sur y la mayoría de los países de la región.

Notas relacionadas

Treinta y cinco años al servicio de Chile
Opinión

Treinta y cinco años al servicio de Chile

Queremos que nuestro lema siga siendo ese: estar siempre al servicio del país y su gente., porque detrás de cada emisión, así como en todas nuestras plataformas, como nuestro querido canal de noticias 24 Horas, hay un equipo humano que cree en lo que hace, que se levanta cada día con la certeza de que informar no es solo contar lo que pasa, sino además, contribuir a la certidumbre, ser útiles, mostrar y explicar la diversidad de nuestra sociedad en todas su dimensiones.

Foto del Columnista Gerson del Río Gerson del Río