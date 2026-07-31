Los factores que explican el alza de la tasa de desempleo en Chile en doce meses

En el trimestre abril-junio la tasa de desempleo subió 0,5% respecto al año pasado y mantuvo la cifra que anotó el trimestre anterior.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer las cifras más recientes sobre la tasa de desempleo en Chile, la cual se situó en 9,4% en el trimestre abril-junio de 2026.

De esta forma, se mantuvo la misma cifra respecto al trimestre anterior y continúa en su máximo nivel de los últimos cinco años, con la informalidad en 27,0%.

“Vamos a tener todo el efecto de los temporales adicionalmente, así que probablemente no tengamos tan buenas noticias”, había adelantado esta semana el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

De acuerdo al INE, la desocupación alcanzó el 9,4%, registrando un ascenso de 0,5 pp. en doce meses, debido al alza de la fuerza de trabajo (1,5%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,9%).

Por otro lado, las personas desocupadas aumentaron 7,7%, incididas por quienes se encontraban cesantes (7,5%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (9,8%). Respecto a las mujeres, la tasa de desocupación se ubicó en 10,4%, aumentando 0,5 pp. en el período; y en los hombres alcanzó un 8,7%, creciendo 0,6 pp. en un año.

Alza de personas ocupadas

La estimación del total de personas ocupadas creció 0,9% en doce meses, incidida tanto por las mujeres (1,7%) como por los hombres (0,3%).

Por sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida, principalmente por transporte (6,8%), servicios administrativos y de apoyo (12,9%) y actividades de salud (5,1%), en tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas trabajadoras por cuenta propia (8,6%) y asalariadas informales (2,8%).

En cuanto a la informalidad laboral, la tasa de ubicó en 27,0%, creciendo de 1,0 pp. en un año. En las mujeres y en los hombres la tasa consignó 28,9% y 25,5%, con variaciones en doce meses de 1,3 pp. y 0,7 pp., respectivamente.