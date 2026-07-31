Tras homicidio de estudiante: la crisis de seguridad que tiene a San Bernardo “sin oxígeno”

El alcalde Christopher White lamentó que en menos de 40 días ha tenido que despedir a dos menores de edad asesinados en distintas circunstancias.

“Al Gobierno le digo con todo respeto y con toda claridad: se acabó el oxígeno, San Bernardo no aguanta un muerto más mientras se sigue administrando la emergencia con papeles”.

Con esas palabras el alcalde Christopher White lamentó la muerte de un estudiante de 16 años a la salida del Liceo Polivalente Santiago de Compostela. El deceso del adolescente se produjo por un enfrentamiento ocurrido luego de una discusión al interior del establecimiento.

Este homicidio se suma al ocurrido hace unas semanas cuando, en medio de una encerrona, un grupo de delincuentes le quitó la vida a Alejandro Águila de 12 años, quien no logró quitarse el cinturón de seguridad y fue arrastrado cuando se llevaban el vehículo de su padre.

Ante estos hechos, el alcalde Christopher White señaló que “en menos de 40 días he tenido que despedir a dos niños en San Bernardo. Dos. Uno arrastrado por un auto, otro apuñalado por un compañero de colegio”.

“No son cifras. Son dos familias rotas, dos mesas con una silla vacía, dos madres que enterraron a sus hijos cuando debían estar acompañándolos a rendir sus pruebas”, recalcó.

En medio de su rabia, White envió un directo mensaje al Gobierno debido a la crisis de seguridad que se vive en la comuna, sosteniendo que “no se resuelve con una declaración, con una mesa de trabajo ni con un anuncio en cadena nacional. Ni tampoco en la megarreforma. Al Gobierno le digo con todo respeto y con toda claridad: se acabó el oxígeno, San Bernardo no aguanta un muerto más mientras se sigue administrando la emergencia con papeles”.

Sospechosos del homicidio de estudiante

El OS9 de Carabineros lleva adelante la investigación, por orden de la Fiscalía, de la muerte del estudiante de 16 años con un arma blanca en las afueras de un liceo en San Bernardo.

Tras las primeras diligencias, la indagatoria arrojó a dos sujetos de interés, quienes estarían detrás del crimen. Se trata de dos alumnos del mismo establecimiento de la víctima.

El fiscal Patricio Rosas detalló que “mantenemos al menos dos personas blancos de interés, respecto de las cuales las diligencias son absolutas para identificar, ubicar y vincular”.

“La interacción entre todos ellos obedecería a la participación de personas de la misma comunidad escolar“, añadió.