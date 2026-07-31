“Rechazo el resultado en todas sus partes”: exsubsecretario Rodríguez cuestionó resultados del laboratorio

La exautoridad pidió que “la contramuestra sea analizada por un laboratorio distinto al que emitió el informe original”.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, cuestionó los resultados que entregó el laboratorio en el que se realizó el test de drogas y aseguró que no acepta “como válido el resultado contenido en el informe”.

Así lo manifestó la exautoridad a través de una carta en la que criticó el comunicado que emitió el Laboratorio Corthorn Health y pidió que “la contramuestra sea analizada por un laboratorio distinto al que emitió el informe original“.

En el texto que emitió el mencionado centro de análisis tras la salida de Rodríguez del gobierno, apuntó que la muestra arrojó positivo dos veces. Además, confirmó que el exministro solicitó que “la contramuestra fuese entregada a un laboratorio distinto”.

No obstante, planteó que el derecho de realizar dicha contramuestra no puede “ser modificado unilateralmente por el interesado, ya sea respecto del laboratorio encargado de efectuar el análisis, la metodología aplicable o los plazos definidos para su ejecución”.

Los cuestionamientos del exsubsecretario al laboratorio

Por su parte, en la misiva que le envió al laboratorio, el exsubsecretario Rodríguez rechazó los resultados del análisis efectuado por ese centro y enfatizó que “no soy consumidor de la sustancia señalada en el informe ni de ninguna otra sustancia estupefaciente o psicotrópica ilegal“.

En esa línea, Juan Pablo Rodríguez recalcó que “rechazo el resultado en todas sus partes“, y cuestionó el informe ya que, según apuntó, los estándares internacionales sobre análisis capilar precisan que “la presencia de la sustancia madre, por sí sola, no acredita consumo“.

“Los principales consensos técnicos internacionales sobre análisis de drogas en cabello exigen la identificación de al menos un metabolito relevante para atribuir un hallazgo a potencial consumo“, manifestó al respecto.

También apuntó que el reporte que entregó el laboratorio no proporciona la información suficiente como para evaluar adecuadamente el resultado de análisis, por lo que “manifiesto formalmente y por escrito que no acepto como válido el resultado contenido en el informe“.

Pidió que otro centro especializado analice la contramuestra

En su carta, la exautoridad insistió en que sea otro el laboratorio que analice la contramuestra, ya que si lo hiciera el mismo “constituiría una repetición analítica (…) pero tendría un valor limitado como verificación independiente“.

“El procedimiento habitualmente previsto (…) consiste en remitir la fracción de contramuestra a un segundo laboratorio, distinto del que emitió el resultado original“, explicó Rodríguez, quien manifestó que, si su solicitud es rechazada, el centro de análisis deberá fundamentarlo por escrito.

Por su parte, el Laboratorio Corthorn Health informó que “a la fecha el interesado no ha solicitado su contramuestra” y confirmó que “la única vía procedente es la apertura y análisis de la contramuestra en Corthorn Health Limitada“.