FOTOS – Por qué nadie quiso la mansión de Mauricio Pinilla: fracasa el remate y su valor se desploma a la mitad

La vivienda cuenta con una superficie de aproximadamente 500 metros cuadrados construidos, además de amplios espacios exteriores, piscina, jacuzzi, quincho de gran tamaño, hall con piso de mármol.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El remate de la casa del ex futbolista Mauricio Pinilla, ubicada en el condominio Las Brisas de Chicureo, comuna de Colina, terminó sin resultados luego de que no se presentaran interesados en la subasta realizada por la consultora inmobiliaria Colliers.

La propiedad, tasada en 36.041 UF (cerca de $1.500 millones), no registró ofertas formales, lo que dejó el proceso como desierto.

El inmueble forma parte de un proceso de liquidación de bienes ordenado por el 15° Juzgado Civil de Santiago, en el marco de la quiebra del ex delantero. Según los antecedentes, la vivienda cuenta con una superficie de aproximadamente 500 metros cuadrados construidos, además de amplios espacios exteriores, piscina, jacuzzi, quincho de gran tamaño, hall con piso de mármol y terminaciones de alto estándar.

Desde la consultora Colliers explicaron que, pese al interés previo, finalmente no hubo postores en la subasta. “A pesar de que hubo mucho interés en la casa finalmente no hubo postores. La nueva fecha del remate fue fijada para el próximo 7 de mayo en las dependencias de Colliers, con un valor mínimo muy atractivo para las características de la propiedad, lo que convierte el proceso en una verdadera oportunidad inmobiliaria”, señaló Sebastián Billwiller, subgerente del Área de Remates de Colliers.

De acuerdo con lo explicado por la abogada y liquidadora concursal Rebeca Pohl a LUN, en caso de no presentarse postores debe realizarse un nuevo remate con un valor mínimo reducido. “En caso de no presentarse postores, deberá realizarse un nuevo remate cuyo mínimo deberá ser el 50% del fijado originalmente, salvo acuerdo en contra de los acreedores”, indicó.

De esta manera, el nuevo piso para la subasta bajaría a aproximadamente 18.020 UF, es decir, cerca de $720 millones de pesos, en un intento por atraer interesados en la próxima fecha fijada. El caso se enmarca en la compleja situación financiera que atraviesa el exjugador, quien ha debido desprenderse de distintos activos en los últimos meses.