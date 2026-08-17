CFA ve alta probabilidad de superar “nivel prudente” de deuda pública durante Gobierno de Kast

El CFA advierte además que estos resultados descansan en supuestos exigentes de consolidación fiscal y de materialización de mayores ingresos asociados al proyecto de reconstrucción.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó su informe sobre Balance Estructural (BE) y nivel de deuda para el periodo 2026-2030, dejando ver que existe alta probabilidad de superar el “nivel prudente” de deuda pública durante el Gobierno de José Antonio Kast.

Según el CFA, para que el Ejecutivo cumpla su meta de balance estructural debe materializar las medidas de ajuste de gasto que ha anunciado y que aún están pendientes. En específico, para este año la Dipres proyecta un déficit estructural de 2,6% del PIB, “cifra con la que se alcanzaría la meta de BE que anunció en su Decreto de Política Fiscal”.

En ese sentido, el Consejo “valoró el esfuerzo de consolidación fiscal realizado en la primera etapa del ajuste fiscal propuesto, pero advirtió que, en la segunda etapa de ese plan, la que es necesaria para cumplir la meta de BE en 2026, el ajuste se presenta únicamente de manera agregada, lo que dificulta su seguimiento”.

Asimismo, estimó importante la implementación de medidas adicionales que permitan absorber eventuales presiones de gasto que puedan surgir durante el segundo semestre, con el fin de resguardar el cumplimiento de la meta de BE para 2026 y la credibilidad de la regla fiscal.

Respecto al aumento de los ingresos fiscales asociado al favorable desempeño de la minería, el Consejo alertó que este podría tener un elevado componente transitorio, por lo que “no debiera traducirse en incrementos permanentes del gasto público”. Así, reiteró “la importancia de mantener la senda de consolidación fiscal y evitar comprometer gasto permanente sobre la base de ingresos cuya persistencia es incierta”.

Asimismo, el CFA alertó que tanto sus propias proyecciones como las de la Dipres muestran que la deuda bruta superaría el nivel prudente del 45% del PIB desde 2029. En particular, la proyección del CFA muestra “una alta probabilidad de superar dicho umbral” y advierte además que estos resultados descansan en supuestos exigentes de consolidación fiscal y de materialización de mayores ingresos asociados al proyecto de reconstrucción.