La normativa también incorpora una nueva medida para enfrentar el hostigamiento y acoso mediante plataformas digitales.

El Gobierno presentó este miércoles ante la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto “Cautelares Reforzadas”, iniciativa que busca aumentar la protección de víctimas de violencia intrafamiliar (VIF) y violencia contra las mujeres.

La propuesta fue anunciada por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y la subsecretaria de la cartera, Marcia Raphael.

Uno de los ejes de la iniciativa apunta a establecer mayores consecuencias para quienes desobedezcan medidas cautelares o dañen intencionalmente dispositivos de monitoreo telemático.

“Cautelares Reforzadas”: Gobierno presenta proyecto para reforzar protección a víctimas de VIF

Además, se busca evitar períodos sin protección cuando una causa pasa desde un Tribunal de Familia a un Juzgado de Garantía. Para ello, se plantea mantener vigentes las medidas mientras se resuelven eventuales conflictos de competencia entre tribunales. “Necesitamos avanzar hacia una protección continua y efectiva para las mujeres víctimas de violencia”, sostuvo la ministra Marín.

El proyecto también incorpora una nueva medida para enfrentar el hostigamiento y acoso mediante plataformas digitales. De aprobarse, los tribunales podrían impedir que una persona contacte, amenace o persiga virtualmente a la víctima o a sus hijos, complementando las actuales prohibiciones de acercamiento físico. En paralelo, se contempla ampliar las labores de fiscalización mediante la participación de inspectores de seguridad municipal.

Otra de las modificaciones establece que el incumplimiento de medidas cautelares deberá ser considerado por los tribunales al momento de evaluar una eventual prisión preventiva. Esto no significaría que dicha medida se aplique de manera automática, sino que los jueces deberán analizar la gravedad y las circunstancias de cada situación.

Asimismo, se eliminaría el requisito de formalización para acceder al monitoreo telemático y se reforzaría la comunicación con Gendarmería respecto de estas resoluciones.

De esta forma, la propuesta contempla una mayor coordinación entre los tribunales de familia y penales, además de la posibilidad de asignar jueces con dedicación preferente a causas de violencia intrafamiliar en tribunales de garantía de mayor tamaño. La iniciativa busca fortalecer la continuidad de las medidas de protección y reducir los espacios en que las víctimas puedan quedar desprotegidas durante la tramitación judicial.