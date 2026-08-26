Familia Piñera recibe aprobación ambiental para proyecto inmobiliario de lujo en Lago Ranco

Desde la Delegación Presidencial de Los Lagos celebraron la aprobación del proyecto, apuntando al efecto que tendrá en el turismo.

La Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Los Ríos aprobó por unanimidad el proyecto Nuevo Desarrollo Inmobiliario Bahía Coique, desarrollado por Inmobiliaria Arenas Blancas en Lago Ranco, vinculada a la familia Piñera Morel.

El proyecto habitacional de lujo contempla una inversión de USD 40 millones en un terreno de 40 hectáreas, donde se levantarán en una primera etapa 208 unidades habitacionales, distribuidas entre departamentos y viviendas tipo village.

La primera etapa, que se desplegará en 18 hectáreas, se ejecutará en tres fases, iniciando sus obras este 2026, para posteriormente continuar el 2028 y 2031, dejando el terreno restante para próximas etapas, que aún no están definidas.

En 2005, Sebastián Piñera adquirió el condominio Bahía Coique, proyecto inmobiliario iniciado en 1994 por el empresario Manuel Cruzat, que dio lugar a un complejo de lujo, incluyendo clubes de yates y de tenis, entre otros aspectos.

Esta nueva etapa inició su tramitación ambiental en febrero de 2025, a pocos días del primer aniversario del fallecimiento de Piñera, quien pereció el 6 de febrero de 2024 en un accidente en helicóptero ocurrido en Lago Ranco.

Desde la Delegación Presidencial de Los Lagos celebraron la aprobación del proyecto, donde la delegada Vicky Carrasco declaró a radio Biobío que “cumple con la normativa ambiental vigente y el titular ya había subsanado todas las observaciones que surgieron durante el proceso”.

Carrasco dejó ver que esta iniciativa fomentará el turismo en la zona. “Confiamos que va a ser un impacto positivo y las instituciones y servicios pertinentes se van a encargar de fiscalizar”, cerró la autoridad.