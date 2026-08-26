Chile lidera el desperdicio semanal de alimentos en América Latina

El país lidera los indicadores de preocupación sobre este fenómeno, pero también declara incurrir en él al menos una vez por semana.

Cerca de mil millones de toneladas de alimentos se desperdician en el mundo cada año. Además del perjuicio medioambiental que genera esta situación, también implica pérdidas de 1,3 trillones de manera anual.

Una encuesta llevada a cabo por la empresa Cheaf en cuatro países reveló cómo se percibe en América Latina este problema y más específicamente en Chile. Si bien nueve de cada diez personas consideran el desperdicio de comida como un problema relevante con impacto medio ambiental, este factor no hace diferencia en el comportamiento. Un 39,6% desperdicia alimentos, pese a considerarlo como un problema crítico y un 38% de quienes lo estiman como un problema menos grave también repiten este comportamiento.

En Chile, esta contradicción es de las más acentuadas en la región. El 93% le da importancia y el 90,1% le asigna un impacto ambiental medio o alto. Pero caso un 50% declara desperdiciar alimentos al menos una vez por semana. Esta cifra ubica a Chile como el que tiene mayor percepción sobre incurrir en este comportamiento, seguido por México (42,6%), Colombia (34,6%) y Argentina (26,1%).

A juicio de Natalia Paredes, gerente general de Cheaf Chile, estos índices “muestran una contradicción que debiera hacernos reflexionar. Existe una alta conciencia sobre el problema y sus consecuencias, pero eso todavía no se está traduciendo suficientemente en cambios dentro de sus hogares”.

Un planteamiento similar ofreció el fundador y CEO de Cheaf, Kim Durand. “La conciencia ya no es el problema. Las personas saben que desperdiciar alimentos tiene consecuencias ambientales, sociales y económicas, pero eso no necesariamente cambia lo que ocurre en la cocina o al momento de comprar. La pregunta ahora es cómo hacemos que la opción de no desperdiciar sea también la opción más fácil”, reflexionó sobre el panorama regional.

Cómo incide el alza del costo de los alimentos en los hábitos

Chile también registra indicadores altos en otras áreas. Mientras que a nivel regional el 54% de los encuestados reconoció que el alza de los precios de los alimentos fue el factor principal en sus decisiones de compra, esta cifra se eleva a 61,5% en territorio nacional.

“Cuando casi seis de cada diez personas en Chile nos dicen que el alza de los precios ha influido en su forma de comprar y aprovechar los alimentos, queda claro que el desperdicio no es solo un problema ambiental. También es un problema para el bolsillo. Cada alimento que termina en la basura es un dinero que una familia gastó y que no pudo aprovechar”, apuntó Natalia Paredes.

El informe también dio cuenta que algunas de las prácticas habituales de compra, como el 2×1, pueden contribuir al desperdicio de alimentos. El 43% admitió que este tipo de promociones lo llevan a comprar más de lo necesario y que desperdicia alimentos semanalmente.

A nivel nacional, un 78,4% de los encuestados identificaron a los supermercados como quiénes tienen mayor responsabilidad en la reducción del desperdicio de alimentos. Esta expectativa hacia las compañías fue superior en comparación con los otros tres países del estudio.

Entre las estrategias para reducir el desperdicio a escala regional, un 37% de los encuestados mostró disposición a comprar productos próximos a su fecha de caducidad si es que tiene algún descuento; un 52% estimó que se deberían establecer incentivos para donar o rescatar alimentos; un 28% que se facilite la donación a bancos de alimentos y solo un 10% apoyó impulsar multas a las grandes empresas.