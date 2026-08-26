La libreta de ahorro que propone la CChC para reunir pie para comprar una vivienda

La CChC explicó que esta medida busca responder a uno de los grandes problemas de la clase media al momento de acceder a una vivienda, no contar con capacidad de ahorro para obtener apoyo financiero.

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) propuso la creación de una libreta de ahorro habitacional para que las familias puedan reunir el pie exigido para un crédito hipotecario.

La CChC explicó que esta medida busca responder a uno de los grandes problemas de la clase media al momento de acceder a una vivienda, no contar con capacidad de ahorro para obtener apoyo financiero.

Según precisó el organismo, entre 2003 y 2024 las familias redujeron su tasa de ahorro de 15,5% a 9,3% del ingreso disponible, mientras que su nivel de endeudamiento aumentó de 38% a 78%, mientras el precio de las viviendas se disparó y el pie requerido aumentó desde 21% a 26% del valor de la propiedad.

Nueva libreta de ahorro para el pie

La propuesta apunta a una cuenta de ahorro habitacional destinada exclusivamente a reunir el pie de una primera vivienda (nueva o usada) de hasta 4.000 UF o a realizar mejoramientos significativos en la vivienda principal.

Esto, a través una exención del impuesto a la renta sobre los recursos de la cuenta (depósitos y rentabilidad) y una bonificación estatal sobre el monto aportado por la familia, con un monto máximo por beneficiario.

Para acceder a estos beneficios, se plantea que la cuenta contemple un período mínimo de ahorro de tres años, un monto mínimo de aportes (anual o semestral) y un plazo máximo para usar los recursos de 15 años desde la apertura de la cuenta.

Tanto el beneficio tributario como la bonificación estatal solo se harían efectivos cuando los recursos se destinan efectivamente a la compra de una vivienda o a los fines definidos por el instrumento.

Beneficios por tramos de vivienda

Para ejemplificar los efectos de este nuevo mecanismo se consideró la actual tasa de ahorro de los hogares, de 9,3% del ingreso disponible, una rentabilidad real promedio anual de 3,62% y una bonificación estatal equivalente al 25% del ahorro aportado por la familia, con un tope de 160 UF por beneficiario.

En el caso de una vivienda de 2.000 UF, una familia que ahorrara durante cinco años reuniría 298 UF con sus propios aportes. La rentabilidad de la cuenta sumaría 28 UF y la bonificación estatal otras 74 UF, permitiendo completar las 400 UF necesarias para financiar un pie equivalente al 20% del valor de la vivienda.

Para una vivienda de 3.000 UF, una familia que ahorrara durante siete años reuniría 434 UF con sus propios aportes. La rentabilidad de la cuenta aportaría otras 58 UF y la bonificación estatal 108 UF, permitiendo completar las 600 UF requeridas para financiar el pie.

Tratándose de una vivienda de 4.000 UF, una familia que ahorrara durante nueve años reuniría 561 UF con sus propios aportes. La rentabilidad de la cuenta sumaría 99 UF y la bonificación estatal 140 UF, permitiendo completar las 800 UF necesarias para financiar un pie equivalente al 20% del valor de la vivienda.