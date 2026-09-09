Nuevo “mini bencinazo” para Fiestas Patrias: cuánto subirán los combustibles desde este jueves 

La variación comenzará a regir este jueves 10 de septiembre y corresponde a la tercera semana consecutiva con incrementos en los precios de los combustibles.

A días de la celebración de las Fiestas Patrias, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó nuevas variaciones en los precios de los combustibles, con importantes incrementos que comenzarán a aplicarse desde este jueves 10 de septiembre.

De acuerdo con el informe semanal de la estatal, el kerosene no presentará modificaciones, mientras que el gas licuado de petróleo (GLP) para uso vehicular tendrá una disminución de $6,1 por litro.

Bencinazo para Fiestas Patrias: cuánto subirán los combustibles desde este jueves

En tanto, las gasolinas de 93 y 97 octanos aumentarán $35 por litro, mientras que el diésel registrará una subida de $89 por litro, en la antesala de las Fiestas Patrias.

La compañía informó que los valores son calculados considerando mecanismos como el Precio de Paridad de Importación, el MEPCO y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEEP).

Junto a ello, ENAP aclaró que no determina directamente cuánto pagan los consumidores en los servicentros, ya que su función es “comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes”. Por ello, el monto definitivo puede variar entre las distintas estaciones de servicio.

Las nuevas alzas se producen luego de varias semanas en que los combustibles habían mostrado descensos. Sin embargo, el escenario internacional cambió durante los últimos meses debido al aumento de las tensiones en Medio Oriente y los ataques a refinerías en Rusia, factores que han presionado los valores internacionales del petróleo y sus derivados.

A fines de agosto, el ministro Quiroz había anticipado que todavía quedaban cerca de $200 por traspasar al precio del diésel y advirtió que podría registrarse otra subida si las condiciones internacionales se mantenían.



Con este incremento, las bencinas y el diésel acumulan tres semanas consecutivas de alzas.