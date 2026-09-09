El hallazgo se produjo durante las diligencias realizadas en la vivienda de Ghislain Quiroz, quien aseguró haber asesinado y enterrado a la joven en 2008.

Un nuevo antecedente surgió en la investigación por la desaparición de Mariana Sepúlveda, joven de 19 años cuyo rastro se perdió en 2008 en la comuna de Conchalí.

Durante las diligencias efectuadas en el domicilio de Ghislain Quiroz Carrizo, vecino de la víctima y detenido tras confesar su presunta participación en el crimen, se encontró una pieza ósea enterrada en el piso de una habitación, específicamente bajo la cama del imputado.

Caso Mariana Sepúlveda: encuentran resto óseo en casa de hombre que confesó el crimen

El hallazgo se produjo en una vivienda ubicada en el pasaje Logroño, sector donde residía Sepúlveda antes de desaparecer cuando se dirigía a su colegio.

Según su propio relato, Quiroz habría dado muerte a la joven, ocultado su cuerpo dentro de una habitación de la casa y, cinco años después, en 2013, exhumado los restos para posteriormente arrojarlos a la basura.

Las diligencias estuvieron a cargo de funcionarios especializados de Carabineros, entre ellos efectivos del OS9, Labocar y personal del Grupo de Adiestramiento Canino, en coordinación con la Fiscalía Centro Norte.

Debido a lo anterior, el fiscal Marcelo Cabrera confirmó que “se pudo corroborar este antecedente con cierta evidencia que se encontró en el domicilio”, aunque evitó entregar detalles sobre la naturaleza de esa evidencia.

De acuerdo a lo señalado, la pieza ósea será sometida a peritajes por parte de Carabineros y el Servicio Médico Legal, mientras se realizan análisis de ADN para determinar si existe correspondencia con muestras de Mariana Sepúlveda y de sus padres. Hasta ahora, las autoridades no han establecido que el fragmento pertenezca a la joven, por lo que su origen continúa bajo investigación.

En paralelo, el Ministerio Público solicitó ampliar la detención de Quiroz hasta el viernes 11 de septiembre, debido a los nuevos antecedentes obtenidos durante las pesquisas.