La fiebre por las motos: 28 mil unidades vendidas y ahorros de hasta $180 mil en combustible

Ante el alza en el precio de las bencinas, el mercado de las motos se apronta para que las ventas aumenten al convertirse en una opción de ahorro para conductores.

El parque de motocicletas toma protagonismo en Chile. Valores accesibles y menor consumo de combustible son parte de los atractivos de la industria que en 2025 creció 5,3% y sumó 28.594 mil unidades vendidas, de acuerdo con los datos Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas (ANIM). Esto, luego de un 2024 donde el mercado se había estancado.

En medio del bencinazo, la opción de que sigan creciendo las ventas empujan el entusiasmo de las marcas y quienes celebran resultados son los japoneses de Honda. La marca nipona tiene siete de los once modelos más vendidos en Chile y su meta es seguir creciendo.

El subgerente comercial 2W de Honda Motor Chile, José Zenteno, conversó con EL DÍNAMO respecto a las tendencias de la venta de motocicletas. “El mercado de las motos se puede dividir en dos grandes segmentos. Por un lado, está la movilidad urbana: personas que usan la motocicleta para ir al trabajo, estudiar o hacer trámites. Por otro, está el uso recreacional, con motos de mayor cilindrada, pensadas para viajar, recorrer caminos o simplemente disfrutar la conducción”.

El ejecutivo agregó que para Honda 2025 fue “un muy buen año”, ya que “alcanzamos cerca de un 30% de participación de mercado, el nivel más alto que hemos tenido, con un crecimiento cercano al 50%. Además, tuvimos siete modelos dentro de los 11 más vendidos del país. Esto se explica, en gran parte, por una renovación importante del portafolio y por adelantarnos a los cambios regulatorios en seguridad”.

Ahorro en combustible

Zenteno admitió que la oportunidad del alza de los combustibles abre otra ventana para ampliar la preferencia por las motos. Bajo el nuevo escenario de precios, un conductor que llena un estanque de 45 litros semanalmente -recorriendo unos 650 km por ciclo, esto es un promedio de 14,4 km/l- gastará $72.000 a la semana, totalizando $288.000 mensuales solo en combustible. En contraste, una motocicleta con un rendimiento de 40 km por litro puede cubrir esos mismos 2.600 km mensuales con solo 65 litros de combustible. Esto se traduce en un costo mensual de $104.000.

“Una moto puede rendir entre 30 y 40 km por litro, tiene menores costos de mantención y estacionamiento, y además permite optimizar los tiempos de traslado en la ciudad”, explicó a EL DÍNAMO y agrega que en los trayectos podría ahorrarse hasta 50% de tiempo que en otros medios de transporte.

Respecto a los precios de la marca, hay modelos bajo los $1,5 millones y pueden llegar hasta los $30 millones en caso de modelos exclusivos.

Seguridad y fiscalización

Uno de los problemas a lo que se enfrenta el parque automotriz es la convivencia vial, donde las motos tienen un rol importante. Zenteno aseguró que hoy son medios de transporte más seguros. En efecto todas las motos de cilindrada bajo 150cc deben contar con un sistema de seguridad en los frenos, mientras que las que superan ese motor están obligadas a tener sistema ABS.

“En una moto, que tiene solo dos puntos de contacto con el suelo, perder el control es mucho más riesgoso. Por eso, estas tecnologías ayudan a reducir la probabilidad de caídas”, explicó.

El representante de la marca japonesa agregó que muchos accidentes se explican por la intervención humana y que con el gremio del sector trabajan en mejorar la educación vial.

Respecto a la activa fiscalización de la que es protagonista el sector, Zenteno dijo estar de acuerdo pues es necesaria para elevar los estándares pero aseguró que “a veces se utiliza de forma que estigmatiza al usuario de motocicleta, asociándolo a informalidad o ilegalidad, lo cual no es justo ni refleja la realidad”.