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Casa Rosada y apoyo de Chile por Malvinas: “Se comprometió a no brindar logística” a empresas petroleras

El vocero presidencial fue consultado sobre la postura expresada por el Gobierno de Kast, luego que se anunciara la apertura de una ruta comercial entre Punta Arenas y las islas

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

La Casa Rosada, a través del vocero Adrián Ravier, se refirió a la ofensiva diplomática de Argentina contra Reino Unido sobre las Islas Malvinas, reiterando que cuentan con el apoyo de Chile para no entregar respaldo logístico a empresas involucradas en proyectos petroleros en el territorio insular.

Ravier fue consultado sobre la postura expresada por el Gobierno de José Antonio Kast, luego que se anunciara la apertura de una ruta comercial entre Punta Arenas y las islas, apuntando que “Chile va a apoyar a la Argentina en el reclamo y se comprometió a no brindar logística relacionada a la explotación de hidrocarburos”.

Las palabras del vocero presidencial se suman a lo expresado por el canciller Pablo Quirno, quien días atrás sostuvo que “Chile también va a apoyar a la Argentina en caso de que quieran utilizarlos a ellos como apoyo logístico para las Malvinas”.

En tanto, Adrián Ravier aprovechó de aclarar que el conflicto que existe con Reino Unido solo se remite al ámbito diplomático.

“No hay ningún conflicto bélico. En relación con la base naval, se construirá independientemente desde la Argentina, es decir, no hay ningún acuerdo con Estados Unidos ni apoyo de ninguna índole”, precisó el representante del gobierno de Javier Milei.

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